Стильная посуда для создания особой атмосферы: где смотреть и выгоднее купить

Кухня по праву считается сердцем дома. На ней мы ежедневно собираемся всей семьей, начинаем утро вкусным завтраком, создаем вместе кулинарные шедевры, проводим часы за душевными разговорами и угощениями с близкими и друзьями.

И казалось бы, все кухни одинаковы — рабочая зона, стол и стулья, привычная планировка, но характер ей придают именно детали — посуда, текстиль и столовые приборы. Как разобраться в многообразии брендов и выбрать именно те кухонные предметы, которые не только будут радовать глаз, но и доставлять наслаждение от использования? Об этом не понаслышке знают специалисты магазинов посуды и товаров для дома «Радов», которые уже больше 20 лет удивляют своим ассортиментом жителей Калининграда, а с недавних пор и жителей всей России.

Праздничный стол — неотъемлемая часть нашей культуры. А вкусная еда, особая теплая атмосфера и родные люди делают эти моменты особенно ценными. Специалисты магазинов «Радов» стараются подобрать ассортимент таким образом, чтобы, зайдя в любой из магазинов, можно было легко сформировать полный комплект из посуды и кухонной утвари для себя или в подарок, без необходимости посещать несколько магазинов в поисках тех самых бокалов, тарелок или набора столовых приборов. Подобрать комплект с удовольствием помогут продавцы-консультанты, а для тех, кто точно знает, что ему нужно, мы сделали удобный интернет-магазин. На нашем сайте можно посмотреть весь ассортимент, заказать доставку или узнать, в каком именно магазине можно забрать то, что понравилось.

Вечная классика и яркие стильные новинки со всех уголков мира

У каждого поколения есть свои предпочтения и видение того, какой должна быть идеальная кухня, кухонная утварь и посуда для сервировки. Классика белого фарфора, лаконичный минимализм или яркие цветовые акценты — в «Радов» каждый сможет найти то, что придется по душе, будь то роскошный семейный сервиз в подарок на свадьбу или минимальный набор посуды для первой квартиры в новостройке.

В магазинах представлены известные во всем мире и полюбившиеся Калининградцам бренды Италии, Франции, Германии, Польши, Бразилии и Японии. Ассортимент регулярно обновляется и пополняется современными стильными новинками и коллекциями с последних российских и международных выставок.

Цены в магазинах «Радов» порадуют доступностью, а если вы хотите совершать покупки с еще большей выгодой, заглядывайте чаще в раздел «Акции» на сайте radov39.ru и следите за новинками и специальными предложениями в социальных сетях. Так с 23 мая по 26 июня 2024 г. в «Радов» действует акция на товары бразильского бренда Tramontina со скидками до 30% на посуду для приготовления, столовые приборы, кухонные ножи, разделочные доски и многое другое.



Покупка посуды с доставкой из Калининграда в другие регионы России — новый тренд и идея для подарка

Несмотря на изменения в логистике и влияние внешних факторов, «Радов» держит цены, и это по достоинству оценили гости города. Все больше покупок оформляется с доставкой в другие регионы. Жители столиц и крупных городов отмечают привлекательность цены, а те, кто выбрал Калининград новым домом, с радостью заказывают посуду и столовые природы с доставкой в подарок своим родным и близким. Каждый заказ бережно упаковывается, чтобы получатель при вручении получил только приятные эмоции.

Для жителей Калининграда действует услуга доставки по городу, оформить которую можно на сайте магазинов «Радов». Заходите в удобный онлайн-каталог и выбирайте посуду для приготовления, сервировки, кухонные принадлежности и современные гаджеты для создания даже самых сложных кулинарных шедевров!

С магазинами «Радов» сделать свой быт красивым и, что самое главное, комфортным возможно!

Какими бы активными и целеустремленными мы ни были, как бы ни любили путешествия и с любопытством ни изучали мир, пожалуй, лучшим местом на земле остается дом. И «Радов» сделает все, чтобы в ваших домах было уютно, вкусно и по-семейному тепло!

Ждем вас в наших магазинах!

«Радов». Счастье рядом!

Магазины посуды и товаров для дома «Радов»

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Калининградская область:

г. Советск, ул. Смоленская, 8

г. Черняховск, ул. Спортивная, 1, ТЦ «Гринвест»

Акция действует с 23.05.2024 г. по 26.06.2024 г. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов в магазинах и на сайте radov39.ru. Количество товара ограничено.

«РАДОВ ЦЕНТР», г. Калининград, Московский проспект, 186А, офис 11. ОГРН 1133926018489.





