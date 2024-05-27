Beeline cloud отмечает рост облачных сервисов в западном регионе

В западных регионах России значительно вырос интерес к облачным технологиям. По данным аналитиков Beeline cloud, лидерами по росту оборотов облачных услуг среди западных субъектов стали Архангельская, Мурманская и Калининградская области.

Согласно внутреннему исследованию, почти 40% компаний вынесли в облако все критически важные приложения, что свидетельствует о доверии к облачным технологиям и их важности для развития бизнеса. В 2022 году 47% компаний использовали только зарубежных вендоров, а в 2023 году этот показатель снизился до 2,7%. Процент компаний, которые используют исключительно российские решения, за год поднялся с 27,7% до 55,1%. Тем самым компании демонстрируют готовность адаптироваться к изменениям, сохраняя гибкость и устойчивость в своих бизнес-процессах.

В разрезе наиболее показательных отраслей за 2023 год финансовый сектор активно использует облака для коммуникаций и хранения данных (63%), что важно для поддержания оперативной деятельности и обмена информацией. Сектор оптовой и розничной торговли активно внедряет облачные технологии для критически важных приложений (63%), что помогает в управлении цепочками поставок, аналитике продаж и взаимодействии с клиентами. Медицинская отрасль вынесла в облако критически важные приложения (54%), что подчеркивает необходимость быстрой обработки данных и доступности медицинской информации. Интересно, что 18% используют облако для всей инфраструктуры, что свидетельствует о растущем доверии к облачным решениям в здравоохранении.


Среди всего портфеля облачных сервисов Beeline cloud основой спрос в западных регионах приходится на следующие продукты:

  • ManagedKubernetes — сервис для управления контейнерами в облаке, который поможет разработчикам ускорить и упростить процесс работы с приложениями.

  • Cloud SD-WAN — специализированное решение для управления сетевой инфраструктурой предприятий. Система обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости, гибкость настройки и надёжную защиту от киберугроз.

  • BeeCloud Stack — полностью российский продукт предоставляет сервис по модели публичного, частного и гибридного облака и дает возможность управлять им в рамках единого интерфейса, заменяя импортные аналоги и обеспечивая высокий стандарт обслуживания.

  • MIND Migrate — решение для бесшовного переезда в облако. Это надежный инструмент для миграции виртуальной инфраструктуры с различных облаков или on-premise. Он значительно упрощает переход на отечественные платформы виртуализации, в том числе BeeCloud Stack, с зарубежных решений.

«Бизнес активно стремится к повышению эффективности, внедряя цифровые решения, аналитические и информационные системы, что требует увеличения вычислительных мощностей. Beeline cloud быстро адаптировался к новым условиям, предлагая клиентам оперативное развертывание ИТ-инфраструктуры и обеспечение ее безопасности. Именно поэтому крупные компании все чаще выбирают экспертизу и команду Beeline cloud», — отметил коммерческий директор Beeline cloud Сергей Кондратьев.

Изображение от Freepik

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