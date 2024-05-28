Калининградские овцеводы завоевали высшую награду в животноводстве

Калининградские овцеводы побывали на XXIV Российской выставке племенных овец и коз в г. Каспийске Республики Дагестан. Это крупнейшее в стране отраслевое событие, которое всегда вызывает большой интерес у специалистов и животноводов. В частности, в этом году в нем приняли участие 60 сельхозтоваропроизводителей из 24 субъектов Российской Федерации. Это руководители и специалисты племенных хозяйств.

Калининградскую область на российской выставке представляло хозяйство Н. И. Долговой, которое занимается разведением овец породы дорпер в Нестеровском районе. КФХ работает с 2020 года. Тогда из Германии были завезены 130 животных разного возраста, а сегодня стадо насчитывает уже более 800 голов. Благодаря передовым технологиям, высокопрофессиональным, грамотным специалистам во главе с опытным, ответственным и целеустремленным управляющим Владимиром Новодворским, работа овцеводов из Нестеровского района даёт высокие результаты. Здесь хорошо понимают, что качество поголовья зависит не только от генетики, но и от условий выращивания, поэтому бережно заботятся о пастбищах, качественных кормах для дорперов, строго следят за здоровьем и местами обитания животных как в природных условиях, так и в современных овчарнях для холодного времени года. Для этого хозяйство имеет все необходимое сельхозоборудование и технику. Несмотря на большой опыт, сотрудники КФХ регулярно обновляют знания, изучают опыт коллег. Сегодня хозяйство является членом Национального союза овцеводов, а нестеровских животных для племенного разведения приобретают лучшие хозяйства страны. На выставке к специалистам КФХ неоднократно подходили коллеги из других регионов и благодарили за то, что животные из Калининградской области оправдали все ожидания, а некоторые овцеводы решили приобрести здесь баранов повторно. И это неудивительно: в возрасте 9 месяцев дорперы имеют вес более ста килограммов! А при их скрещивания с другими породами ягнята уже в первом поколении наследуют положительные качества родителей и хороший темп роста.

В этом году на выставку в дагестанский Каспийск из Нестеровского района были направлены 36 животных. И все они после окончания выставки обрели новых хозяев в разных регионах. Профессиональную работу животноводов оценивала экспертная комиссия, в которую вошли самые авторитетные эксперты и учёные, в том числе из Российской академии наук. Они высоко оценили работу калининградцев.

По итогам баран-производитель из КФХ Н.И. Долговой получил Золотую медаль и аттестат первой степени, который является самой высокой оценкой за достижения в животноводстве. И это награда за труд - всему коллективу хозяйства!