Платим 10 000 рублей, если Dimplax не отмоет ваш унитаз*

Собственные лаборатория и производство, исследования на старте и год работы с известным брендинговым агентством, сложные рецептуры с французскими ароматами — воображение рисует продукцию, которую выпускают где-то в Европе. Однако все это связано с Калининградом. На прилавках появилась линейка бытовой химии под брендом Dimplax.

Завод-производитель «Аэрозоль Сервис» настолько уверен в ее качестве, что готов заплатить покупателю 10 000 рублей, если гель для ванны и туалета разочарует его. Как калининградская компания создавала продукцию и в чем ее особенности, рассказал в интервью генеральный директор «Аэрозоль Сервис» Денис Тапуть.







Специальные формулы для калининградской воды

— «Аэрозоль Сервис» с 2019 года производит продукцию для автолюбителей и туристов. Почему решили заняться бытовой химией для дома?

— Идея выпускать бытовую химию появилась в 2022 году. Мы решили выйти за рамки производства газа, освежителей воздуха и автокосметики (наши бренды — Konig Profi, Eurasia GP и Amber Air) и создать специально для калининградцев продукцию, которая бы закрывала большой спектр бытовых нужд и учитывала особенности региона.

— Весьма смелый ход: запустить акцию, по условиям которой вы заплатите 10 000 рублей, если WC-гель Dimplax не отмоет унитаз*. Что стоит за такой уверенностью в качестве продукции?

— Результаты исследований, тщательный анализ рецептур разных производителей, разработка составов в собственной лаборатории и тестирование полученных средств.

В Калининградской области свои особенности, связанные с водой: в ней присутствует железо в виде коллоидных частиц, марганец, кальций, магний и др. Все это оседает на сантехнике, образуя ржавчину, черный или белый налет. Обычные хлорные средства в таких случаях не справляются. Они убирают остатки пищи, жир, дезинфицируют, но не растворяют соли металлов.

Мы учли все это и создали подходящие для нашего региона средства. Одно из них — WC-гель. Долго искали верную формулу для него, опробовали несколько составов кислот в разных городах региона, в том числе в Гурьевске, там серьезные проблемы с водой и есть сложности с очисткой сантехники. В итоге создали по-настоящему эффективное средство.

— Почти все производители говорят, что их средство эффективное...

— Но не все производители готовы рискнуть и заплатить 10 000 рублей, если покупатель докажет обратное. А мы настолько уверены в качестве нашей продукции, что решили это сделать. Подробные условия акции «За качество отвечаем. Dimplax» можно прочитать на нашем сайте: https://dimplax.ru/promo





— Вы сказали, что делали тщательный анализ рецептур других компаний, чтобы разработать свои. Что это вам в итоге дало?

— Мы ориентировались на топовые продукты в разработке рецептур, ставили себе высокую планку по качеству. Мы считаем, что качество продукции — это показатель уважения к покупателям, поэтому решили и дизайн сделать качественным. И, когда пришло время брендирования, обратились в агентство «Депо», которое является единственным в России обладателем двух «Каннских львов» в категории «дизайн». Сотрудничали с агентством почти год, в итоге создали единый зонтичный бренд и линейку DIMPLAX.





Безопасные суперконцентраты

— В чем особенность ваших средств, кроме того, что они разработаны с учетом калининградской воды?

— Средства Dimplax — безопасные и гипоаллергенные. В составе только биоразлагаемые ПАВ, нет никаких агрессивных компонентов, фосфатов — наши гели подходят и для аллергиков, и для детей.

В своих продуктах мы используем натуральные компоненты, а не искусственные. Например, в жидком мыле Dimplax с любыми ароматами содержится сок алоэ вера и Д-пантенол. Они увлажняют кожу и придают мылу противовоспалительные свойства. Также в мыле есть премиальный ингредиент — экстракт листьев периллы, который используется в дорогой косметике. Он хорошо действует на кожу, возвращает ей упругость и гладкость.

Все средства экономичны за счет высокой концентрации действующих веществ: 1 литр наших гелей и кондиционеров для белья рассчитан на 40 стирок — это очень высокий показатель. В гелях для стирки более 30 процентов ПАВ, поверхностно-активных веществ, которые и выполняют основную работу. Экономия достигается и за счет того, что благодаря энзимам гели Dimplax начинают работать в холодной воде, что, в свою очередь, уменьшает износ ткани, их можно использовать для многократных стирок.







Ароматы французских духов и антижир без противогаза

— Покупатели в отзывах на «Озоне» отмечают, что у средств приятный «нехимозный» запах и при этом аромат достаточно стойкий. Как сочетаются эти два, казалось бы, взаимоисключающих качества?

— Это наша «фишка» — французские сложные парфюмированные отдушки очень высокого качества, безопасные и гипоаллергенные. На этапе разработки рецептур мы уделили ароматам особое внимание: многие люди выбирают продукцию по запаху.

В средствах для стирки мы используем сложные ароматы, которые раскрываются на ткани. А вот ароматы жидкого мыла раскрываются на коже. Тот же принцип в дорогих духах: сначала мы «слышим» верхние ноты композиции, затем средние, и наконец остается приятный шлейф.

Нам даже для «антижира» удалось создать состав без сильного неприятного запаха. Он отлично работает, но не вызывает желания надеть противогаз.

А для тех, кто предпочитает средства без запаха, есть специальная серия — универсальный гель для стирки и гель для мытья посуды — без отдушек, без красителей, «без вкуса, без цвета, без запаха».

«Много в одном»

— У вас небольшая линейка средств, если учесть, что была проделана большая работа с исследованиями, брендингом. Почему?

— Наша цель — предложить людям удобное универсальное решение. Например, у нас есть универсальный гель для стирки, он эффективен и для белого белья, и для цветного. Есть еще гель для стирки белого белья «2 в 1» с пятновыводителем, он предназначен уже для более сложных загрязнений, когда нужно получить белоснежное белье, которое надолго сохранит внешний вид. При этом гель «2 в 1» не содержит хлора, а действует за счет инновационного флуоресцентного отбеливателя.

У нас есть средство для ванной комнаты «10 в 1», оно в форме с распылителем и подходит для огромного количества поверхностей, включая акрил. Им можно обработать душевые кабины, стойки, краны, чтобы легко избавиться от налета, с которым мучаются хозяйки.

Универсально и средство для мытья пола Dimplax: этот концентрат подходит как для ручной уборки, так и для роботов-пылесосов и поломоечных машин. В нем реализован эффект антискольжения. Если помыть этим средством кафельный пол, он перестает быть скользким.

— На сайте указано, что товары можно купить на «Озоне». А в офлайн-магазинах Калининградской области уже есть Dimplax?

— Сейчас расставляем товар на полках в торговых точках разных форматов. Уже присутствуем в торговых сетях «Виктория», «Мегаполис», «Дельта Дисконт», «Кант Маркет», «Лавка вкуса», «Городок» и в розничных магазинах Калининградской области.

— Как-то будет меняться ассортиментная линейка?

— Зависит от потребностей рынка. Лаборатория и производство находятся в Калининградской области — можно оперативно реагировать на нужды людей и обратную связь. И это наше преимущество перед федеральными брендами. Находясь в контакте с покупателями, мы можем что-то добавить в линейку товаров или изменить рецептуру, чтобы отвечать требованиям местного рынка, который для нас очень важен.

* Акция действует с 01.06.2024 по 30.06.2024. Организатор акции — ООО «Аэрозоль Сервис». Информацию о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте: dimplax.ru/promo