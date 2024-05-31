Психолог «билайн университета» рассказал, как детям пользоваться смартфоном

58% абонентов «билайна» уверены, что покупка смартфона ребенку — вопрос его безопасности. Об этом говорят результаты опроса, проведенного единым центром исследований «билайна».

Вместе с тем смартфон может становиться причиной родительского беспокойства: кажется, будто ребенок проводит в телефоне всё своё свободное время, игнорируя хобби и другие занятия.



Билайн, который признан ComNews самым безопасным оператором*, задал психологу «билайн университета», члену Ассоциации корпоративных психологов России Елене Кречко наболевшие вопросы родителей о том, почему дети злоупотребляют гаджетами, сколько можно проводить времени у экрана и что может помочь нормализовать ситуацию (психолог не является врачом, рекомендации носят общий характер).





Что делать родителям, чтобы отвлечь ребенка от смартфона?





Самое главное — воспринимать ситуацию не как проблему, а как задачу, требующую вашего внимания. Важно понимать, что запреты пользования гаджетом не сработают — наоборот, они могут вызвать повышенный интерес и вызовут ухудшение ваших отношений.

Чтобы гаджет был ребенку другом и помощником, стоит ввести новые правила. Очень важно вводить их постепенно. При этом правила должны касаться всех членов семьи, не только ребенка.

Правило 1. Не используем гаджеты хотя бы за два часа до сна. Это правило должно касаться всех домашних. Оно может помочь в восстановлении нервной системы не только ребенку, но и взрослым, в обеспечении нормального, полноценного сна, что положительно повлияет на качество взаимоотношений и жизни в целом.

Правило 2. Ограничиваем использование гаджетов за едой у всех членов семьи. Можно общаться друг с другом или просто фокусироваться на приёме пищи и вкусе блюд.

Сколько допустимо сидеть в смартфоне ребенку?



Согласно многочисленным российским и зарубежным исследованиям, длительное взаимодействие ребенка с мультимедийными устройствами негативно отражается на общем состоянии его организма — физическом и психоэмоциональном.

Малышам в возрасте до 2-х лет прежде всего важна физическая активность и общение, любовь и забота близких. Детям от 2 до 10 лет нагрузка распределяется от 20 минут до 1 часа в день, плюс — всё те же внимание и поддержка родителей. Подросткам можем увеличивать пребывание перед монитором до 2 часов в день. И это, опять же, не исключает внимания, доверия и поддержки родителей — этот фактор влияет на развитие ребенка и подростка больше, чем экранное время.

О том, почему дети злоупотребляют гаджетами и как снизить риски от использования ребенком интернета, читайте в полной версии материала здесь.

*По результатам исследования ООО «КомНьюс Груп» среди 4 крупнейших российских операторов моб. связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелат. звонков; наличие номеров на онлайн-биржах «серых» продаж. Исследование от 14.03.2024. Подробнее — по ссылке

Изображение от Freepik

