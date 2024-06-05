На заводах России производятся автомобили девяти китайских брендов

Эксперты компании «Газпромбанк Автолизинг» оценили уровень локализации производства легковых и коммерческих автомобилей под китайскими торговыми марками как быстро растущий.

На производственных площадях, расположенных на территории России, собираются автомобили 9 китайских брендов. Концерн Great Wall в Тульской области производит несколько моделей Haval. На мощностях калининградского завода «Автотор» налажен выпуск продукции марок Kaiyi, BAIC, SWM, Foton, JMC, Forthing, DFSK и Jetour. В ближайшее время список расширится, для этого уже создан ряд предпосылок. Так, с целью изучения потенциала сотрудничества с партнерами из КНР компания «АГР» в ноябре прошлого года запустила тестовую SKD-сборку кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max в Калуге. Премиальные китайские автомобили планируется выпускать в подмосковном индустриальном парке «Есипово».





Стоит также отметить, что большие партии китайских копий выходят с российских конвейеров под собственными марками. Из китайских машинокомплектов собирается техника в Елабуге, Владивостоке, Липецкой области, Санкт-Петербурге. Благодаря такой схеме отечественный рынок, по сути, наполняется LCV и пикапами JAC, седанами и кроссоверами Dongfeng и продукцией других брендов из Китая. Причем ассортимент достаточно широкий — это и машины с бензиновыми двигателями, и гибриды, и электрокары.

Эксперты отмечают, что под штампом «Сделано в России» у дилеров появляется все больше перелицованной китайской продукции, и эта модель насыщения рынка новой продукцией получает все большее распространение. В то же время увеличивается доля использования компонентов отечественного производства при сборке китайских прототипов.

Всего в России официально представлено уже около 40 китайских марок, в число которых входят как популярные Chery, Geely, Changan, EXEED, TANK, так и новые и нишевые — Haima, ORA, Wey, AITO. Большинство автомобилей этих брендов ввозятся в Россию из Китая, а не производятся на территории РФ.

По мнению аналитиков, китайские автомобили за последние годы существенности выросли по уровню технологичности, дизайну и оснащению, при этом локализация производства происходит такими темпами, к которым готов рынок. Повышение утилизационного сбора на ввозимую в страну продукцию и другие меры, сдерживающие рост поставок из Китая, можно считать избыточными.

Справка о компании:

Газпромбанк Автолизинг (ООО «Газпромбанк Автолизинг») — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.