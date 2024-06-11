Как избавиться от второго подбородка: три способа с доказанной эффективностью

Современные мужчины не меньше женщин беспокоятся о своей внешности. Одной из самых частых проблем помимо потери волос является второй подбородок. Причины его появления могут быть разными: генетическая предрасположенность, особенности обменных процессов, лишний вес, нарушение осанки и привычка сидеть сгорбившись. Также нельзя игнорировать естественное старение, когда кожа теряет упругость и эластичность из-за замедления синтеза коллагена и эластина. К счастью, современные косметологические и хирургические процедуры позволяют эффективно решать эту проблему.

С чего начинать устранение второго подбородка

Первое с чего нужно начинать — это корректировка питания и добавление минимальной физической активности. Если причиной является лишний вес, то его снижение поможет уменьшить и второй подбородок, делая контуры лица более четкими. В других случаях, прежде чем обращаться за процедурами к косметологу или пластическому хирургу, стоит проконсультироваться с ортодонтом, так как проблемы с прикусом могут влиять на появление второго подбородка.





«Есть ряд проблем, наличие которых сведет на нет все проведенные косметологические процедуры, к ним относятся — заднее положение нижней челюсти, стирание зубов, переднее положение головы (проблемы с осанкой)» — объясняет Круглик Екатерина Владимировна, главный врач сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic», врач-косметолог, к.м.н. Прежде чем устранять последствия в виде второго подбородка, нужно создать хороший мышечно-костный каркас, а затем уже корректировать все нюансы с помощью пластической хирургии или косметологии."

Какие процедуры помогают избавиться от второго подбородка

После решения ортодонтических проблем можно переходить к косметологическим процедурам. Чаще всего второй подбородок является следствием наличия избыточного слоя подкожно-жировой клетчатки. И среди наиболее действенных процедур для ее устранения можно выделить три.

Одна из самых действенных процедур с быстрым достижением видимого эффекта в виде уменьшения второго подбородка — Микроигольчатый RF-лифтинг Morpheus 8. Он дает мощный эффект лифтинга за счет уменьшения объема подкожно-жировой клетчатки и стимулирования синтеза коллагена, который возвращает упругость коже. Для стойкого эффекта обычно требуется 2-3 процедуры с интервалом 6-8 недель.

Процедура может проводиться самостоятельно, но наиболее впечатляющий результат позволяет получить ее сочетание со SMAS-лифтингом с использованием глубокого датчика. Процедуры проводятся в разные сессии и уже после первой жировая ткань уменьшается примерно на 10%, что дает видимый эффект, который сохраняется в течении месяца. При этом реабилитация, в зависимости от применяемого протокола, занимает от одного дня до недели, рассказывает Карасёва Дарья Владимировна, врач-косметолог «VIP Clinic».

Преимущества:

Совмещение удаления жира и подтяжки кожи

Минимальные болевые ощущения

Стимуляция выработки коллагена

Быстрое восстановление

При значительном наличии подкожно-жировой клетчатки оптимальным решением будет криолиполиз Coolsculpting. Во время процедуры при помощи специальной насадки подкожно-жировая клетчатка замораживается до −11°, что запускает процесс разрушения жировых клеток. В следствии чего в следующие 3 месяца активно идет разрушение и естественное выведение из организма жировых клеток. После одной процедуры объем жировой ткани уменьшается до 27%. Процедура проходит без боли и реабилитации, а полный эффект от воздействия пациент видит через 2-3 месяца.





Преимущества:

Безболезненная процедура

Отсутствие реабилитационного периода

Естественный процесс устранения жира



3. Радиочастотная липосакция

Деликатная хирургическая процедура, которая позволяет получить эффект 2в1 — убрать локальные жировые отложения и подтянуть кожу в зоне воздействия.

Принцип работы безоперационной липосакции основан на воздействии радиоволн, которые абсолютно безопасны для человека. Они легко расплавляют жир, который затем отсасывается через тонкую канюлю. При этом радиоволны оказывают прогревающее и стимулирующее воздействие на кожу, подтягивая ее и делая упругой и эластичной. Единственный прямой контакт с телом пациента — это крошечный прокол, необходимый для подведения канюли, отсасывающей жир.

Радиочастотная липосакция не оставляет после себя шрамов, гематом и болезненных отеков, обладает коротким реабилитационным периодом и может проводиться под обычной местной анестезией. Именно благодаря этому в сети VIP Clinic процедура пользуется такой популярностью среди пациентов!

Преимущества:

Мгновенный видимый эффект после одной процедуры

Подтянутый контур лица

Устойчивый эффект при поддержании здорового образа жизни

Липолитики для лица — за и против

Одна из процедур с быстрым эффектом — инъекции препаратами, которые разрушают жировые клетки. Эти препараты получили название липолитики, но в их применении в области второго подбородка есть нюансы.

«Область второго подбородка очень близка к лицу, вводить прямые липолитики, которые непосредственно разрушают жировую ткань, запрещено, так как могут быть серьезные осложнения, исправлять которые придется долго. Разрешены только липолитики опосредованного действия, это препараты которые избавляют от излишков воды в тканях», — объясняет Садретдинова Эльмира Шакуровна, врач-косметолог. «Но процедура требует многократного повторного применения, что при наличии альтернативных процедур с длительным эффектом после одного проведения, склоняет многих пациентов в сторону вторых».

Можно ли избавиться от второго подбородка навсегда

Специалисты сходятся во мнении, что избавиться от второго подбородка навсегда возможно, но для этого нужно изменить пищевые привычки и перестать устраивать постоянные читмилы и ночные перекусы. Если самостоятельно это сделать не получается, обратитесь за помощью к диетологу или нутрициологу, которые помогут решить эту проблему максимально легко и безболезненно.





Каждая из описанных процедур имеет свои преимущества. Выбор подходящей зависит от индивидуальных особенностей пациента и рекомендаций специалиста. Современные технологии позволяют добиться впечатляющих результатов в борьбе со вторым подбородком, возвращая мужчинам большую уверенность в себе и привлекательность.

Как надолго сохранить полученные результаты от процедур

Для поддержания эффекта от проведенных манипуляций следуйте рекомендациям специалистов после процедур. Например, если они запретили интенсивные физические нагрузки и посещение бани в течение двух дней, придерживайтесь этих ограничений. В противном случае вы рискуете потерять достигнутый эффект.

Используйте увлажняющие кремы или сыворотки с лифтинг-эффектом, уделяя особое внимание линии подбородка. Дополнительно можно подключить массаж.

Следите за осанкой, держите спину ровно и не горбитесь. При чтении с телефона держите его перед глазами, а не опускайте голову вниз. Никогда не читайте лежа.

Больше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе — это полезно не только для профилактики второго подбородка, но и для здоровья в целом.

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