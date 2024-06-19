22 июня в ТК «МЕГА» состоится открытие Летнего городка мастеров

Танцы, игры и мастер-классы для детей в ТК «МЕГА». 22 июня состоится открытие Летнего городка мастеров.

Друзья, лето начинается с незабываемого приключения! Приглашаем вас в @megakd.ru на открытие Летнего городка мастеров — места, где волшебство и творчество встречаются, чтобы подарить вам незабываемые моменты!

Место: ТЦ «МЕГА Центр» (2 этаж на фудкорте), г. Калининград, ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17Б
Возраст: для детей от 3 до 12 лет

22 июня

Время: 13:00 — 13:30. Торжественное открытие с участием знаменитых пиратов Карибского моря Джека Воробья и Дэйви Джонса!

В программе:
  • Танцевальный флэшмоб
  • Захватывающие конкурсы
  • Пиратские выходки
  • Любимый интерактив с датчиками на движение
Время: 13:00 — 16:00 Мастер-классы в морской тематике: Пираты привезли нам свою любимую игру «крестики-нолики»! Научитесь создавать свою уникальную версию игры, чтобы весело провести лето в любом месте и в любое время.

Программа мастер-классов на лето:

13 июля. Время: 13:00 — 16:00 — День рыбака: Создаем свой коралловый риф. Погрузитесь в подводный мир и внесите свою лепту в создание морского чуда!

10 августа. Время: 13:00 — 16:00 — Лето вечеринок: Что за вечеринка без DJ? Приходите на мастер-класс и создайте свой собственный микшерный пульт, чтобы стать звездой любой вечеринки!

24 августа. Время: 13:00 — 16:00 — Закрытие летнего сезона: С 13:00 до 13:30 — вручение дипломов и подарков, флэшмобы, награждение Дэйви Джонсом и Джеком Воробьем. Научимся создавать яркие икебаны и узнаем об основах флористики.

Приходите в @megakd.ru, будет весело, ярко и незабываемо! Летний городок мастеров ждет вас!

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