Выборы губернатора: данные об оплате за изготовление агитматериалов

Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов на выборах Губернатора Калининградской области, назначенных на 8 сентября 2024 года.

В соответствии с ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ФЗ от 21.12.2021 №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Уставным законом Калининградской области от 29.06.2012 №126 «О выборах Губернатора Калининградской области» и Постановлением №220 от 30 мая 2024 года «О назначении досрочных выборов Губернатора Калининградской области»

ООО «Касатка Медиа» (ИНН/КПП 3906301250/390601001, ОГРН 1133926028873, юр.адрес 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Земельная 4а, кв. 35, Р/с 40702810900000005172 в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), г. Калининград, к/с 30101810800000000701, БИК 042748701) заявляет о готовности выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению предвыборных агитационных материалов на выборах Губернатора Калининградской области, назначенных на 8 сентября 2024 года по следующим ценам:

Печать на баннере 440 гр/кв.м. с разрешением 360 dpi, цена – 450,00 руб/кв.м. Печать на самоклеющейся пленке 641гр./кв.м. с разрешением 360dpi, цена – 450,00 руб./кв.м. Печать на полипропиленовой бумаге 105гр./кв.м. с разрешением 720dpi, цена – 700,00 руб./кв.м.

Цены указаны без НДС (НДС не применяется)

В соответствии с требованиями Законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях 100% предоплаты.



Контактный телефон ООО «Касатка Медиа» +7 (4012) 507-007

Адрес: г. Калининград, ул. Аксакова, 102а, офис 4

Электронная почта info@kasatkamedia.ru