Выборы губернатора: данные об оплате за изготовление агитматериалов

Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов на выборах Губернатора Калининградской области, назначенных на 8 сентября 2024 года.                                                           

В соответствии с ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ФЗ от 21.12.2021 №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Уставным законом Калининградской области от 29.06.2012 №126 «О выборах Губернатора Калининградской области» и Постановлением №220 от 30 мая 2024 года «О назначении досрочных выборов Губернатора Калининградской области»

ООО «Касатка Медиа» (ИНН/КПП 3906301250/390601001, ОГРН 1133926028873, юр.адрес 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Земельная 4а, кв. 35, Р/с 40702810900000005172 в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), г. Калининград, к/с 30101810800000000701, БИК 042748701) заявляет о готовности выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению предвыборных агитационных материалов на выборах Губернатора Калининградской области, назначенных на 8 сентября 2024 года по следующим ценам:

  1. Печать на баннере 440 гр/кв.м. с разрешением 360 dpi, цена – 450,00 руб/кв.м.
  2. Печать на самоклеющейся пленке 641гр./кв.м. с разрешением 360dpi, цена – 450,00 руб./кв.м.
  3. Печать на полипропиленовой бумаге 105гр./кв.м. с разрешением 720dpi, цена – 700,00 руб./кв.м.

Цены указаны без НДС (НДС не применяется)

В соответствии с требованиями Законодательства РФ оплата работ и услуг по изготовлению и размещению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидата на условиях 100% предоплаты.

Контактный телефон ООО «Касатка Медиа» +7 (4012) 507-007
Адрес: г. Калининград, ул. Аксакова, 102а, офис 4
Электронная почта info@kasatkamedia.ru

Справка

Касатка-Медиа рекламное агентство

г. Калининград, ул. Аксакова, 102А, оф. 4
+7 (4012) 50 70 07
154
Реклама. Реклама. ООО «Касатка Медиа». ИНН 3906301250
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter