Гармония с временем: в Светлогорске стартовал форум янтарной отрасли

27 июня в «Янтарь-Холле» в Светлогорске открылся VII Международный экономический форум янтарной отрасли AmberForum 2024. В этом году участие в знаковом для Калининградской области событии принимают девять стран. Помимо России это ОАЭ, Гонконг, Китай, Казахстан, Куба, Азербайджан, Турция и Египет. По подсчётам организатора — Калининградского янтарного комбината — форум за четыре дня посетят порядка 15 тыс. человек. Вход для всех свободный. Запечатлела солнечный камень во всех его проявлениях и фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Все дни форума — с 27 по 30 июня — работает выставка-продажа последних коллекций ювелирных украшений, аксессуаров, интерьерного декора и других авторских работ от переработчиков и художников по янтарю. Древняя смола обретает здесь всевозможные формы: от крошечной капли до огромного медведя. И даже бикини можно сделать из янтаря.


Одним из главных событий первого дня форума стал открытый аукцион по продаже редких самородков, добытых Янтарным комбинатом в разные годы. Это камни весом более 1000 г и миксы крупных фракций от 300 до 1000 г. В рамках торгов было продано 10 лотов на сумму почти 5 млн рублей. Нешуточная борьба развернулась за самородок под названием «Кирилл». В итоге экземпляр весом 1082 г с контрастными включениями янтаря белого цвета и фигурными разводами «уедет» в ОАЭ. Стартовая цена в 600 тыс. рублей была повышена гостем из Эмиратов на 52% — до 910 тыс.

Всего на аукционные торги будет выставлено 70 лотов с общей стартовой ценой около 17 млн рублей. Второй этап аукциона стартует 29 июня в 11 часов. На нём выставят 40 лотов — инклюзы и сувенирный янтарь в виде капли.

Возможность «добыть» свой собственный инклюз есть у всех гостей форума. Комбинат выделил около двух тысяч камней с включениями флоры и фауны для бесплатной «добычи» всеми желающими. Для этого перед зданием «Янтарь-Холла» разместили стилизованный «филиал» Приморского карьера. Поисками в большой песочнице с удовольствием и азартом занимаются как дети, так и их родители. Там с лёгкостью можно найти и обычный янтарь.


Прекрасная половина гостей форума оценила работающее в его рамках модное пространство. В воскресенье его специальным гостем станет стилист Сергей Зверев. В первый день форума гостьи посетили мастер — классы, посвящённые фотопозированию, уходу за кожей и другим темам, интересным современным девушкам. В последующие дни в модном пространстве научат делать классический вечерний макияж, подбирать актуальные образы и ароматы по темпераменту, расскажут о модных тенденциях в ювелирном искусстве. Также модниц ждут показы брендовой одежды.

Любознательные гости посетили интерактивное пространство «Сила света». Там можно изучить янтарь под микроскопом холдинга «Швабе», рассмотреть инклюзы под ювелирными лупами и познакомиться с легендарной фототехникой «Зенит».


Кроме того, в программе форума деловые сессии, круглые столы, квизы, специально разработанная к мероприятию настольная игра «Янтарная империя», конкурс профессионального мастерства для обработчиков янтаря, а также огромное количество развлечений: от фотокабины и нейросетевого предсказателя до детских аттракционов. Время работы форума — с 10 до 20 часов.

Организатором AmberForum 2024 выступает Калининградский янтарный комбинат при поддержке госкорпорации «Ростех». Официальные спонсоры: холдинг «Швабе», КРЭТ УКБП (Ульяновское конструкторское бюро приборостроения), ОДК УМПО (ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение).

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