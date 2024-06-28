«Билайн» проанализировал возрастные отличия в использовании интернет-сервисов

Молодежь чаще других возрастных категорий слушает музыку и пользуется электронной почтой и, как и все, любит смотреть видео онлайн. При этом по воскресеньям молодежь меньше использует интернет, чем пользователи других возрастов. К такому выводу пришел сервис «билайн.аналитика», проанализировав ко Дню молодежи отличия в использовании сервисов среди разных возрастных групп*.

В целом молодежь использует почти на 30% больше трафика, чем люди среднего возраста, и в два раза больше, чем абоненты старшего возраста. Абсолютным лидером по использованию трафика для всех возрастов стали фильмы и сериалы — на них приходится около половины суммарного трафика, используемого на все типы сервисов.

На втором месте по объёму трафика оказались социальные сети. Третью строчку у молодёжи и средней возрастной категории заняли поисковые системы, у абонентов старшего возраста — просмотр видео. Меньше всего трафика у всех возрастных групп уходит на прослушивание музыки, а также на переписку в почте и использование сервисов для знакомств, однако молодежь также использует их больше других возрастных групп.







Самым активным днем с точки зрения использования трафика для абонентов всех возрастов стала пятница. Что касается использования конкретных сервисов по дням, встречаются различия: молодежь предпочитает смотреть фильмы по пятницам и четвергам, люди среднего возраста — по пятницам и воскресеньям, а пользователи старшего возраста — больше в воскресенье, чем в пятницу.

Стабильное интернет-соединение позволяет в любой день недели с комфортом пользоваться разными современными сервисами, а также даёт возможность оставаться на связи с близкими, обеспечивать удобство и безопасность. Умная сеть «билайна» позволяет клиентам использовать все возможности мобильного интернета даже в часы повышенных нагрузок на сеть.

Так, благодаря «Виртуальному эксперту по качеству», агрегации частот и технологии SON (Self Optimized Networks — самооптимизируемая сеть) мобильный интернет может работать быстрее, сеть может автоматически настраивать параметры под текущие обстоятельства, а разные инциденты на сети могут заранее прогнозироваться, что позволяет оперативно устранять приводящие к ним факторы.

Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» «билайна» — комплекс технических решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи. Подробнее об этом читайте здесь.

*проанализированы агрегированные обезличенные данные в сети «билайна» за май 2024 года.