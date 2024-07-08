«Новик Мария»: надежность и стабильность в морских контейнерных перевозках

Сегодня судно-контейнеровоз «Новик Мария» зашло в порт Санкт-Петербурга, завершив очередной рейс с полной загрузкой на борту!

За два месяца работы на линии «Новик Мария» стало очевидно, что это не просто судно, а надежность и стабильность для Калининградской области в морских контейнерных перевозках. Его уверенные и быстрые рейсы меняют ситуацию на морской линии между Калининградом и Санкт-Петербургом, способствуя экономическому развитию региона. «Новик Мария» обеспечивает быструю доставку грузов, развивая скорость в 20 узлов в груженом состоянии, и может дойти от порта Санкт-Петербурга до Калининграда за 30 часов, что делает его, пожалуй,  самым быстрым специализированным контейнеровозом на линии.


Перед ГК «Новик» как перед крупной транспортно-логистической компанией региона всегда стояла задача в обеспечении безопасности грузооборота Калининградской области. Вывод собственного специализированного судна на морскую линию стал важным шагом в решении этой задачи.

Высокая вместительность судна «Новик Мария» позволяет перевозить до 350 40-футовых и 60 20-футовых контейнеров за один рейс, что делает его одним из самых вместительных специализированных судов на данной линии. Оно может единовременно принять на борт 230 рефрижераторных контейнеров — важный сегмент, востребованный в пищевой и фармацевтической отраслях.


Как сообщается в официальном канале ГК «Новик», судно «Новик Мария» стабильно совершает еженедельные судозаходы в порты Калининграда и Санкт-Петербурга согласно расписанию.

Отправить запрос на расчет ставок и узнать специальные условия морских контейнерных перевозок возможно по электронной почте csline@novikgroup.ru или обратившись по телефону 8-(800)-700-88-40


859
Реклама. ООО «Новик Лайн», ИНН 3900017595
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter