«Новик Мария»: надежность и стабильность в морских контейнерных перевозках

Сегодня судно-контейнеровоз «Новик Мария» зашло в порт Санкт-Петербурга, завершив очередной рейс с полной загрузкой на борту!

За два месяца работы на линии «Новик Мария» стало очевидно, что это не просто судно, а надежность и стабильность для Калининградской области в морских контейнерных перевозках. Его уверенные и быстрые рейсы меняют ситуацию на морской линии между Калининградом и Санкт-Петербургом, способствуя экономическому развитию региона. «Новик Мария» обеспечивает быструю доставку грузов, развивая скорость в 20 узлов в груженом состоянии, и может дойти от порта Санкт-Петербурга до Калининграда за 30 часов, что делает его, пожалуй, самым быстрым специализированным контейнеровозом на линии.





Перед ГК «Новик» как перед крупной транспортно-логистической компанией региона всегда стояла задача в обеспечении безопасности грузооборота Калининградской области. Вывод собственного специализированного судна на морскую линию стал важным шагом в решении этой задачи.

Высокая вместительность судна «Новик Мария» позволяет перевозить до 350 40-футовых и 60 20-футовых контейнеров за один рейс, что делает его одним из самых вместительных специализированных судов на данной линии. Оно может единовременно принять на борт 230 рефрижераторных контейнеров — важный сегмент, востребованный в пищевой и фармацевтической отраслях.





Как сообщается в официальном канале ГК «Новик», судно «Новик Мария» стабильно совершает еженедельные судозаходы в порты Калининграда и Санкт-Петербурга согласно расписанию.

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