ЖК «Вишневое» в Зеленоградске: выбирайте уютный таунхаус или дом с участком

Если вы уже бывали в Калининградской области и успели влюбиться в побережье Балтийского моря, то пора задуматься о переезде сюда на ПМЖ. Да, это не простое решение, оно требует серьёзной подготовки: нужно изучить рынок недвижимости, определиться с форматом жилья, выбрать хорошую локацию и опытного застройщика.

Но прежде чем заняться всем этим, представьте — вы живете на побережье и дышите свежим воздухом, а когда захотите, можете быстро оказаться на море и наслаждаться шумом волн, свежим бризом, создающими атмосферу умиротворения и спокойствия, живописными закатами и рассветами. А рядом со своим домом — гулять босиком по траве и жарить барбекю с друзьями. Вы продолжаете жить в привычном деловом ритме, но находитесь ближе к природе, забыв при этом о километровых пробках и высоких коммунальных платежах.

А теперь представьте, что всё это может стать реальностью уже через несколько месяцев — в жилом комплексе «Вишневое» в Зеленоградске! Среди ключевых преимуществ ЖК «Вишневое» отдельно стоит выделить близость к морю: всего 15 минут пешком — и вы на Балтийском побережье. Также нельзя не сказать о благоустроенной территории, современной архитектуре и комфортабельных планировках. Продуманные планировочные решения создают максимально комфортное пространство для жизни. Стильный дизайн домов гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт. Детские площадки, спортивные зоны и зоны отдыха — идеально дополняют друг друга.

Остаётся лишь определиться: уютный таунхаус с эргономичными планировками или просторный дом с собственным участком. Выберите формат жилья, который подойдет именно вам! Но вне зависимости выбора формата жилья месторасположение ЖК «Вишневое» — неизменное и действительно по-настоящему ТОПовое. Это не преувеличение! Смотрите сами: за окном много зелени, шикарные пейзажи, море всего в 15 минутах ходьбы. Помимо этого, удобный въезд в Зеленоградск, незагруженная трасса, выезд к другим прибрежным городам и главным дорогам, а до областного центра — города Калининграда всего 20 минут на автомобиле.

Застройщик — ООО «Атлантстройинвест» — подходит с душой к строительству этого объекта, и это видно во всём: от выбора месторасположения до качества возводимых домов и таунхаусов. Заезжай и живи в ЖК «Вишневое» — вот главный совет всем тем, кто хочет переехать на ПМЖ в Калининградскую область! Ну а теперь пришло время выбрать формат жилья, который подойдет именно вам.

Дома в ЖК «Вишневое-1»: участок от 10 соток, большая терраса, огороженная территория.

Для вас — 5 роскошных домов с панорамным остеклением, огороженной территорией, просторными дворами и зелеными насаждениями. А еще камин, большая терраса, дорожки из клинкерной плитки, личная парковка для трёх автомобилей и большая гостевая парковка на 20 авто.

В доме 4 или 5 комнат, но вы также можете использовать второй мансардный этаж для создания еще нескольких жилых помещений. При строительстве домов использовалась керамическая черепица со сроком службы более 80 лет, а также дизайнерская штукатурка с декоративной керамической облицовочной плиткой. Высота потолков — 3,2 метра. У каждого дома собственная скважина глубиной 96 м. с интеллектуальным автоматическим управлением напором воды. Электричество — 15 кВ с оплатой по сельскому сниженному тарифу. На территории ЖК также расположена гостевая парковка на 20 мест.

Таунхаусы в ЖК «Вишневое-2»: больше воздуха — больше света!

Также для вас двухэтажные таунхаусы общей площадью 132 м2 с панорамным остеклением, высокими потолками и функциональными планировками, в которых все продумано до мелочей. На первом этаже кухня-гостиная с выходом на террасу, гостевой санузел с душевой и подсобное помещение. На втором — две спальни с выходом на просторный балкон и ванная комната.

Все коммуникации — центральные, отопление — автономное газовое, предчистовая отделка, тёплый пол, материал покрытия кровли — фальцевая сталь. Таунхаус расположен на собственном земельном участке — 1.85 сотки, на котором можно создать зону отдыха и барбекю на свежем воздухе.

Вокруг ЖК только малоэтажная застройка. Магазины и супермаркеты, детские сады и школы, медицинские учреждения и фитнес-центры, кафе и рестораны — всё это в шаговой доступности.

О застойщике ЖК «Вишневое»:

Застройщиком ЖК «Вишневое» является ООО «Атлантстройинвест». Компания работает на калининградском рынке с 2004 года. Её ключевая специализация — строительство недвижимости класса «Комфорт +». При этом «Комфорт +» от ООО «Атлантстройинвест» вполне может конкурировать с премиум-недвижимостью от других застройщиков. Например, одним из объектов компании являются так полюбившиеся калининградцам блок-секции в жилом комплексе «Жасминовый». За 20 лет застройщик построил более 50 000 кв. м жилья!

ЖК «Вишневое» от застройщика ООО «Атлантстройинвест» — идеальное место для тех, кто ценит высокое качество жизни, экологию и спокойствие. Здесь вы сможете наслаждаться преимуществами загородной жизни с городским комфортом!

Задать вопрос об объекте и записаться на осмотр вы можете по телефону +74012756666

Подробнее о проектах можно узнать в группе ВКонтакте

И на сайте atlantstrojinvest.ru.



