Cherу Tiggo 7 Pro Max: автомобиль, который делает семейные победы реальностью

В конце июня в России стартовали продажи семейного кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max. Автомобиль в считанные дни стал хитом продаж у официальных дилеров Chery. 20 июля познакомиться с новой моделью можно будет и в Калининграде у официального дилера Chery «Автоцентр Автоград». Спешите записаться на тест-драйв!

Chery Tiggo 7 Pro Max создан для семейных побед — для всех, кто стремится к новым вершинам. Это красивый, современный, безопасный автомобиль, помогающий водителю и пассажирами чувствовать себя комфортно и надежно.

Автомобиль имеет турбомотор 1,6 литра мощностью 150 л.с., 7-ступенчатую роботизированную коробку передач, передний или полный привод. Chery Tiggo 7 Pro Max прост и послушен в управлении и экономичен в эксплуатации, оборудован современными устройствами безопасности и комфортен как для водителя, так и для пассажиров.





Chery Tiggo 7 Pro Max имеет современный и экономичный двигатель, который обеспечивает отличную производительность при низком расходе топлива. Это делает автомобиль идеальным выбором для тех, кто хочет сократить расходы на эксплуатацию без ущерба для мощности и комфорта.

Внешне модель Chery Tiggo 7 Pro Max выделяется своим динамичным и современным дизайном. Его передняя часть сочетает стиль и функциональность, плавные линии кузова не только придают автомобилю элегантный вид, но и улучшают аэродинамические характеристики, что способствует повышенной устойчивости на дороге. Одна из наиболее примечательных деталей экстерьера — шестигранная ромбовидная решетка Diamond Matrix. Этот элемент дизайна придает автомобилю уникальный и роскошный вид, привлекая внимание и создавая эффект драгоценного камня.

Интеллектуальная LED-оптика привносит в облик Chery Tiggo 7 Pro Max ещё больше выразительности и динамичности. Автомобиль оснащён функциями автоматического выключения фар, автопереключения ближнего и дальнего света и функцией задержки выключения фар «Проводи меня домой», что позволяет сделать безопасным путешествие вашей семьи.





Салон Chery Tiggo 7 Pro Max выполнен из высококачественных материалов, включая эко-кожу, что создает атмосферу роскоши и комфорта. Водительское и пассажирские сиденья оснащены электроприводом, памятью настроек и обогревом, что обеспечивает максимальный комфорт в любых погодных условиях, что весьма важно для капризной калининградской погоды.

Chery Tiggo 7 Pro Max оснащен новейшими технологическими решениями, которые делают поездку комфортной и безопасной. В машине есть интеллектуальный голосовой помощник — система голосового управления позволяет легко управлять функциями автомобиля, не отвлекаясь от дороги.

Просто произнесите команду, и искусственный интеллект автомобиля выполнит ваше пожелание.

Chery Tiggo 7 Pro Max есть дистанционное управление, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки. Система кругового обзора обеспечивает полный контроль над ситуацией вокруг, что особенно важно при парковке и маневрировании в узких пространствах. Беспроводная зарядка позволяет всегда поддерживать смартфон заряженным и готовым к использованию. Интеграция с системами Apple CarPlay и Android Auto даёт возможность легко подключать смартфон к мультимедийной системе автомобиля, получая доступ к навигации, музыке и другим приложениям.

Система климат-контроля поддерживает оптимальную температуру в салоне, обеспечивая комфортные условия в любое время года. Многофункциональный руль с обогревом позволяет легко управлять различными функциями автомобиля, не отрывая рук от руля. Премиальная аудиосистема с качественным звуком и поддержкой различных источников мультимедиа делает каждую поездку приятной и расслабляющей.

Просторный салон и вместительный багажник объемом до 1500 литров с функцией автоматического открывания делают автомобиль идеальным для семейных путешествий и повседневного использования. На нём легко и комфортно передвигаться как по Калининградской области, так и за её пределами: можно взять с собой в долгое путешествие всё необходимое. Панорамная крыша с электроприводом позволяет наслаждаться видами и наполняет салон естественным светом, создавая ощущение простора и свободы.

Один из главных приоритетов Chery Tiggo 7 Pro Max — безопасность. Автомобиль оснащен множеством систем безопасности, которые обеспечивают защиту водителя и пассажиров в любых ситуациях. Система контроля устойчивости (ESP) помогает поддерживать контроль над автомобилем в сложных дорожных условиях, предотвращая заносы и обеспечивая стабильность на дороге. Система помощи при экстренном торможении (AEB) автоматически усиливает тормозное усилие, сокращая тормозной путь и повышая безопасность. Адаптивный круиз-контроль позволяет поддерживать заданную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля, делая поездки по трассе комфортными и безопасными. Система предупреждения о выезде из полосы (LDW) помогает избежать аварийных ситуаций. Chery Tiggo 7 Pro Max оснащен шестью подушками безопасности.

Кроме того, автомобиль оснащен системами мониторинга слепых зон (BSD), ассистентом парковки, которые дает водителю точные указания и визуальные подсказки на экране мультимедийной системы.

Chery Tiggo 7 Pro Max носит слоган «Для семейных побед!» неслучайно. Этот автомобиль был создан с учетом потребностей современных семей, предлагая им все необходимое для комфортных и безопасных поездок. Он символизирует достижения, которые становятся возможными благодаря его надежности, функциональности и удобству.

Стоимость автомобиля — от 2 670 000 рублей. Подробнее познакомиться с новой моделью можно по ссылке.

20 июля в «Чери Центр Автоград» на ул. Б. Окружной, 9, пройдет презентация обновленного автомобиля. На семейный празднике будут рады видеть всех, кто хочет опробовать автомобиль на тест-драйве. Для детей предусмотрены мастер-классы и анимация (6+). Приходите всей семьей — ведь Chery Tiggo 7 Pro Max создан специально для вас! Требуется предварительная запись. Оставьте свою заявку по ссылке .



