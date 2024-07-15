Новый деловой центр Калининграда «IT-Парк»: станьте частью проекта уже сейчас

«КСК» представляет проект новой визитной карточки делового Калининграда.

К своему 25-летнему юбилею «Калининградский строительный концерн» («КСК») представляет новый масштабный проект — современный многофункциональный IT-парк, который станет новым современным деловым центром Калининграда, включающим в себя всю инфраструктуру для всевозможных бизнес-мероприятий. Проект реализуется совместно с правительством Калининградской области и нацелен на развитие региона как центра MICE-туризма и IT-индустрии.

Калининград за последние годы серьезно преобразился и стал привлекать не только туристов, которых интересуют новые открытия и морские прогулки, но и представителей индустрии делового туризма, связанной с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. В регионе проводятся бизнес-конгрессы, деловые встречи, конференции представителей самых разных сфер деятельности. Появление в областном центре точки развития MICE-туризма и IT-индустрии, своеобразного делового «Сити», назрело как никогда.

Новой точкой притяжения для индустрии делового туризма призван стать проект «IT-парк» — современный многофункциональный квартал площадью 5,5 га, который появится на Советском проспекте Калининграда. Проект включает в себя современные офисы высокого класса, конгресс-холл, апарт-отель, частные образовательные и детские учреждения, культурный центр, медицинские учреждения, рестораны, кафе, фитнес-залы и магазины.

Будущие арендаторы могут выбирать под себя офисы и локации в деловом центре уже сегодня.

Также на территории IT-парка появится комфортный жилой комплекс.





Проект создания делового «Сити» даст возможность привлечь в город совершенно новый поток бизнес-туризма. На территории IT-парка можно будет проводить деловые мероприятия с возможностью комфортного размещения 350-400 человек. В просторных помещениях конгресс-холла они смогут посещать конференции, семинары и лекции, а для проживания на территории парка будут доступны гостиница и апарт-отель. Здесь появится бизнес-центр с офисами категорий А и B+, которых сегодня в городе не хватает. Рабочие пространства будут оснащены большими площадями и возможностями размещения офисов открытого типа с великолепными видами на город.

На территории комплекса уже построено и сдано в эксплуатацию первое здание, в котором разместилось министерство цифрового развития Калининградской области. Ведётся строительство следующего здания для МФЦ для бизнеса.

«IT-парк — один из этапов создания в Калининградской области благоприятной, дружественной среды для развития предпринимательства в сфере цифровых технологий. Мы видим это пространство как центр притяжения IT-компаний, недаром этот проект входит в перечень так называемых „маяков“ — точек роста региональной экономики. И отрасль информационных технологий как раз может стать одним из драйверов развития области», — рассказал в интервью «Королевским воротам» вице-премьер — министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.

IT-парк — это не просто важный элемент развития для компании «КСК», но и для всего региона. Инновационный квартал не только создаст новые рабочие места и повысит привлекательность города, но и станет центром притяжения талантов и профессионалов в сфере информационных технологий.

«Идея строительства в Калининграде IT-парка возникла достаточно давно. Корпорация развития Калининградской области занималась ей, пожалуй, с самого своего основания. В 2021 году этот проект получил статус масштабного инвестиционного, что дало новый импульс к его реализации. Мы рассматривали несколько вариантов, с кем работать над созданием инновационного хаба в центре Калининграда, и время показало, что выбор компании „КСК“ был абсолютно правильным», — отметил в интервью журналу «Королевские ворота» генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв.

IT-парк станет новым деловым символом города, сочетающим современные архитектурные решения и передовые технологии. Его здания будут выделяться уникальной архитектурой и высоким качеством исполнения, превращая IT-парк в визитную карточку Калининграда и символ новой эпохи. В проекте используется инновационное структурное остекление, создающее гладкую поверхность фасадов зданий. Эта сложная архитектурная и инженерная задача будет решаться с учётом ветровых нагрузок, колебаний и усадочных процессов.

«Мы всегда стремились к тому, чтобы наши проекты приносили пользу городу и его жителям, — отметил руководитель компании Вадим Шимко. — IT-парк станет не просто местом работы, обучения и проживания, но и эпицентром рождения новых идей, местом встреч и взаимодействия талантов со всей страны. Это будет пространство, где инновации и возможности сливаются воедино. IT-парк — это инвестиции в будущее Калининграда».