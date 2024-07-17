«Янтарные выходные» вновь пройдут в Калининграде на острове Канта

18–21 июля на острове им. Иммануила Канта пройдёт традиционная ярмарка-выставка «Янтарные выходные» (0+).

Мероприятие проводится Минпромторгом России при поддержке правительства Калининградской области и Янтарного промышленного кластера. «Янтарные выходные» впервые прошли в 2019 году и стали ежегодным событием, увеличивая количество гостей и качество программы. В 2024 году мероприятие продлится 4 дня и завершится празднованием 21 июля.





Все дни ярмарки-выставки будет работать площадка ювелирного дела — более 50 производителей, площадка народно-художественных промыслов с содержательной программой мастер-классов по обработке янтаря. Зона «янтарной» еды и сцена откроются на все четыре дня.

В культурно-досуговой части гостей праздника ожидают все четыре дня выступления творческих коллективов Калининградской области.

В программе реконструкция средневекового быта: вы увидите, как обрабатывали янтарь в Средние века и что можно делать с янтарём старыми способами обработки. Сможете поучаствовать в ковке, обработке кожи, ткачестве.

Выставка-продажа ювелирных изделий от местных производителей разместится в шатре. Время работы шатра — с 10:00 до 20:00.

Гости ярмарки смогут не только приобрести янтарные изделия, но и поучаствовать в их создании. В зоне мастеров гости смогут увидеть работы, процесс их создания и сделать изделие с янтарем своими руками.

Керамика и гончарное дело, ткацкое и кожевенное ремесло, резьба в технике инталии, обработка янтаря, ковка в проволочной технике, создание украшений и игрушек в различных техниках и многое другое — всё это ждёт вас на мероприятии!

Приглашаем поиграть в настольную игру «Туми Иши» — строительство пирамиды из деревянных многогранников. Игра подходит для детей и взрослых. Можно использовать разные подходы для достижения баланса, так как все элементы отличаются по весу, структуре и плотности.





Пройдут мастер-классы «Создание серёжек и кулонов» из разноцветных стеклянных и янтарных бусин и «Верховая набойка по ткани» от социально-исследовательского центра русской культуры «ЛетАвИца». Возраст — 6+.

Также вас ждут демонстрационные мастер-классы:

«Резьба инталии по янтарю»; «Обработка янтаря в виброгалтовочном барабане»; «Прядение на самопрялке».





С пятницы по воскресенье можно увидеть рыцарей, выставку оружия и предметов быта. Желающие научатся танцевать, делать набойку на ткани и украшения с янтарём, играть в настольные игры. Пройдут мастер-классы по обработке янтаря. Для детей будет площадка с боями мягким оружием и играми от клуба «Западная башня».



На нашем празднике работает чудесный «янтарный» стритфуд: будут представлены аутентичные блюда и их старинные способы приготовления. Например, безалкогольная медовуха, средневековый кофе и многое другое.





Познавательную программу подготовил и Калининградский музей янтаря. Вы узнаете историю возникновения янтаря, интересные факты о нём, увидите фотовыставку, поучаствуете в мастер-классах.



В субботу Фонд «Центр развития предпринимательства Калининградской области» представит меры поддержки для малого и среднего бизнеса и проведет индивидуальные консультации.

Подробнее о программе и мероприятии можно узнать на сайте янтарныевыходные.рф.