Калининградцы могут оплатить долг за отопление без пени

Уважаемые калининградцы!

В июле некоторые жители нашего города получили необычные квитанции за услуги муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» с надписью «Долг». В этих квитанциях отражена задолженность граждан, которые в различные периоды не смогли оплатить тепловую энергию. В том числе, долговые квитанции отражают задолженность, которая по какой-либо причине может быть не указана в обычных квитанциях, ежемесячно доставляемых в почтовые ящики нашего города. Поскольку лето – самое лучшее время рассчитаться с долгами за тепло, просим граждан, которые получили такие квитанции, оплатить указанную в них задолженность, чтобы в дальнейшем избежать неприятных последствий, связанных с ее принудительным взысканием.

В то же время, большинство жителей нашего города своевременно оплачивают тепловую энергию. Благодаря им, а также в связи с эффективной работой МП «Калининградтеплосеть» по взысканию долгов, дебиторская задолженность Предприятия снизилась в июле 2024 года на 104 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напоминаем, что Предприятием продолжается проведение акции «Оплата долга без пени». До 01 сентября 2024 года калининградцы, которые по какой-либо причине не успели своевременно оплатить счета по отоплению и горячему водоснабжению, смогут оплатить задолженность без пени при условии единовременной оплаты всей суммы долга.

Важно, что это касается задолженности, по которой еще не получены судебные решения о взыскании долга!

Существует несколько способов принять участие в акции:

  • Лично обратиться в центр обслуживания физических лиц Предприятия, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 58;
  • Обратиться к нам на сайте Предприятия по адресу: https://www.kts39.ru/ в разделе «Задать вопрос»;
  • Написать нам на электронную почту info@kts39.ru;
  • Просто позвонить по телефонам: 667-021, 667-161, 667-160. Специалисты отдела по работе с дебиторской задолженностью дадут Вам подробные разъяснения по вопросу оплаты долга.
Кроме того, напоминаем, что если Вы находитесь в трудной жизненной ситуации и не имеете возможности погасить всю Вашу задолженность единовременно, можно обратиться за рассрочкой в отдел по работе с дебиторской задолженностью МП «Калининградтеплосеть» по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 58, либо связаться с нами любым указанным выше способом.
Справка

Калининградтеплосеть муниципальное предприятие

г. Калининград, ул. Нарвская, 58
+7 (4012) 66 71 06
+7 (4012) 66 71 23
www.kts39.ru
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Реклама. Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград». ИНН 3903003375
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