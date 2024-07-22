В Балтийске прошла 14-я регата на Кубок губернатора

В эти выходные, 20 июля, в Балтийске состоялась традиционная регата «Открытый Кубок Губернатора Калининградской области».

В субботнем мероприятии, организованном Калининградской областной Федерацией парусного спорта при помощи и содействии временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Безпрозванных , приняло участие 14 яхт, что удивительным образом совпало с тем, что сама регата, впервые проведенная в 2010 году, была 14-й по счету.

На стартовую линию вышли 12 крейсерских яхт в двух зачетных группах, а общее количество участников соревнования составило 59 человек. Дистанция гонки была установлена так, чтобы жители и гости Балтийска смогли наблюдать за соревнованием, находясь на городском пляже. Погода благоволила для зрителей, но слабый ветер и прибрежные течения стали настоящим испытанием навыков и умений для яхтсменов. По погодным условиям удалось провести одну гонку с дистанцией чуть менее 3 морских миль. На берегу участников соревнования ждал горячий ужин и церемония награждения победителей. С поздравительным словом выступил президент Калининградской областной Федерации Парусного спорта Павел Федоров. 


Немного интересных фактов об истории регаты: основанное в 2010 году по инициативе Калининградского губернатора и маршалков двух Польских воеводств, соревнование обрело статус международного, в дальнейшем, начиная с 2014 года, его проведение было включено в рамки мероприятия «Кубок Южной Балтики». В 2020 году в связи с пандемическими ограничениями регата была преобразованна в «Открытый Кубок губернатора Калининградской области» и с тех пор проводится каждый год среди региональных яхтсменов, став одним из центральных событий парусного сезона.

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