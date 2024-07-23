Тест-драйв Chery Tiggo 7 Pro Max в Калининграде: семьи оценили на «отлично»

«Чери Центр Автоград Окружная» 20 июля провёл незабываемый семейный праздник, во время которого все желающие смогли познакомиться с обновленным автомобилем Chery Tiggo 7 Pro Max и опробовать его в деле.

Усовершенствованная модель Chery Tiggo 7 Pro Max носит слоган «Для семейных побед!» не случайно — автомобиль соответствует самым современным требованиям в дизайне и технологиях, при этом стал еще более комфортным, функциональным и прекрасно подходящим для семейных поездок.

Подробнее об автомобиле можно прочитать по ссылке

На семейный праздник-презентацию записалось большое количество желающих познакомиться с новой моделью и опробовать её во время тест-драйва. Прийти на праздник смогли не все (возможно, что кому-то «помешала» хорошая погода). Те, кто пришёл, оставили о Chery Tiggo 7 Pro Max только самые хорошие отзывы — они отметили просторный и удобный салон, современный дизайн и высокую технологичность и в целом поставили автомобилю отличные оценки.


Особенно семьи оценили легкость управления, комфорт салона и вместительный багажник, в который без проблем помещается детская коляска и другие необходимые в хозяйстве вещи.

Дилерский центр Chery «Автоцентр Автоград» во время праздника позаботился и о самых маленьких посетителях: дети занимались созданием брендированных свечей и браслетов из кожи, расписывали статуэтки и развлекались с аниматорами. Каждый ребенок ушел с мероприятия в отличном настроении и с приятными воспоминаниями.

На мероприятии присутствовали не только автолюбители, но и текущие владельцы автомобилей Chery, журналисты и авторитетные лидеры мнений. Все они отметили высокое качество и комфорт обновленного Tiggo 7 Pro Max, назвав его прекрасно подходящим для семей.

Не упустите возможность познакомиться с новой моделью лично!

Запишитесь на индивидуальный тест-драйв в дилерском центре Chery «Автоцентр Автоград» на ул. Большой Окружной и прочувствуйте комфорт, стиль и технологичность обновленного Chery Tiggo 7 Pro Max. Мы ждем вас и вашу семью на незабываемом автомобильном приключении!

Справка

Чери Центр Автоград официальный дилер CHERY в Калининграде

г. Калининград, ул. Большая окружная, 9
+7 (4012) 56 58 02
avtograd-chery.ru
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Реклама. ООО «Автоцентр Автоград», ИНН 3906953456
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