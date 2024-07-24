«Билайн» запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

«Билайн» обновил сервис «Моя безопасность», теперь он защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах — Telegram, WhatsApp и Viber. Клиенты «билайна» могут активировать его в мобильном приложении оператора (12+), это бесплатно.

После предоставления доступа к идентификации и блокировке вызовов в настройках мобильного телефона приложение обновит базу спамеров и мошенников с учетом их активности в мессенджерах. Антифрод-платформа «билайна» мгновенно сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных самого оператора и его партнеров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая данные Сбера и регуляторов рынка. В случае если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях — помечены как потенциально опасные как в обычной сети, так и в мессенджерах. Защита от спама и мошенничества доступна клиентам «билайна» абсолютно бесплатно.

По данным TelecomDaily, каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным «билайна», эта проблема сегодня стоит еще острее — более 50% всех мошеннических атак проводится именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp.





Светлана Кирсанова, заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса «билайна»: «Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично, ведь мы в «билайне», как и другие операторы, предприняли много усилий для решения этой проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах — логичный шаг по обеспечению безопасности наших клиентов. Мы выстраиваем процессы защиты antifraud by design: если есть минимальная возможность помочь клиенту, мы делаем это немедленно, без навязывания дополнительных сервисов и услуг. Анализируем аномалии, создаем дополнительные периметры защиты и выстраиваем обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты».