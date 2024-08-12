«Таман»: оптимальное решение при выборе автономной канализации в Калининграде

Комфортное проживание в своем собственном доме или на даче, как и в частном секторе, на сегодняшний день уже невозможно без хорошей канализации. На смену устаревших выгребных ям повсеместно пришла экологичная альтернатива – станции глубокой биологической очистки. Варианты биостанций на рынке предложений весьма разнообразны. Правильный выбор очистного сооружения позволит сэкономить его владельцу средства в будущем и избежать непредвиденных проблем с его эксплуатацией.

Компания «АБС-СтройДом» на рынке автономной канализации с 2016 года. За восемь лет мы получили опыт работы со многими видами локальных очистных сооружений (ЛОС) – септиками и станциями биологической очистки из полиэтилена, полипропилена и стеклопластика. Нашими специалистами смонтированы и эффективно функционируют более 1000 единиц ЛОС по всей Калининградской области: от небольших септиков и биостанций для дач и частных домов до высокопроизводительных очистных сооружений для промышленных объектов. Накопленный опыт в продажах, монтаже, ремонте и сервисном обслуживании ЛОС привел нас к выбору наиболее эффективной модели очистного сооружения для частных домов, мини-гостиниц и коттеджных поселков — «Таман».





Станция биологической очистки «Таман» изготавливается из композитного материала, стеклопластика, который сочетает в себе малый удельный вес и высокую прочность, не зря именно из этого материала изготавливаются корабли, самолеты, автомобильные детали. Стекловолокно имеет высокую стойкость к атмосферным воздействиям, в том числе к влаге, а также биологическим факторам. Корпус из этого материала долговечен, обладает антикоррозийными свойствами.

Рассмотрим еще ряд важных преимуществ этой биостанции.

Биостанция «Таман» отлично подходит для сложных грунтов Калининградской области.

Один из самых больших страхов покупателей, что установленная в сложных местных грунтах биостанция будет раздавлена.

Станция «Таман», благодаря материалу, из которого она изготовлена, а также своей оптимальной для подземного монтажа коническо-цилиндрической форме и отсутствию сварных швов на корпусе способна выдерживать большие давления грунта. Поэтому, в нашем ассортименте есть станции с глубиной подводящей трубы вплоть до 1800 мм от поверхности грунта.





Биостанция «Таман» - отсутствие неприятных запахов.

Второй по популярности страх, что биостанция будет выделять неприятный запах.

Станция «Таман» - максимально эффективная очистная система. Она является аэробным энергозависимым локальным очистным сооружением, работающим по принципу биореактора. Благодаря чему достигается достаточно высокая степень очистки. Конусная форма станции позволяет концентрировать ил в ее нижней части, откуда аэратор поднимает его вместе со столбом пузырьков и рассеивает на биозагрузке. Далее под действием гравитации стоки проходят через биозагрузку, на которой располагаются аэробные микроорганизмы, и снова оседают в нижней части, откуда их поднимает аэратор наверх. И так процесс происходит беспрерывно: в верхней части станции за биореактором вода отстаивается, взвеси оседают в конусной части, а осветленная вода попадает в следующую камеру, откуда уходит на утилизацию самотеком или с помощью дренажного насоса. При правильном подборе, монтаже и эксплуатации биостанция будет работать в таком режиме как часы долгие годы.





Биостанция «Таман» не требует постоянного сервисного обслуживания и ремонта.

Еще один страх у покупателей, что приобретенная им биостанция будет при эксплуатации постоянно требовать сервисного обслуживания, ремонта и, соответственно, дополнительного вложения средств.

Станция «Таман» при том, что она обладает эффективной системой очистки бытовых стоков, проста в устройстве, монтаже, эксплуатации и максимально надежна. В этой станции нечему сломаться и засоряться ввиду отсутствия тонких шлангов, сложных переливов, эрлифтов, трубок и т. д. А это является залогом долгой и бесперебойной работы очистного оборудования.

Кроме того, при кратковременном отключении электричества или неисправности компрессора биостанция «Таман» переходит в режим работы обычного септика.

Биостанции «Таман» просты в монтаже.

Любую станцию из модельного ряда «Таман» можно смонтировать своими руками, не прибегая к помощи профессиональных бригад. Все необходимые инструкции и подробные схемы прилагаются к каждой станции.

Биостанции «Таман» легко обслуживать.

Обслуживание станций «Таман» заключается в откачке из него осадка раз в один-два года, а также в промывке струей воды их аэрационной системы.

Модельный ряд биостанций «Таман» предусматривает оборудование с глубиной подводящей трубы как 750 мм, так и 1250 мм:

Все станции имеют модификацию с принудительным отводом воды и возможность удлинить ее на глубину от 0,3 до 0,6 м с помощью универсальной доборной горловины.

Что мы имеем на выходе: оптимальную по цене, простую в устройстве, монтаже и обслуживании биостанцию, которая по характеристикам очистки не уступает конкурентам, а по корпусу и прочности превосходит конкурентов.

Все вопросы по приобретению станции «Таман», а также по расчетам стоимости монтажа под ключ вы можете задать менеджерам официального дилера биостанции «Таман» в Калининграде, компании «АБС-СтройДом», по телефону (4012) 336-706. Сайт компании: www.market-abs.ru. Вы также можете написать нам в WhasApp или в Telegram по тел. +7-963-738-67-06.