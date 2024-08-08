Лучше, чем бюджет: МФЮА дает скидку каждому абитуриенту

Решение о поступлении — серьезный семейный вопрос, и чтобы выбрать лучшее место, нужно сравнить все варианты. Абитуриентам важна специальность, удобное расположение, внеучебная деятельность и студентоцентричный подход. Родители проверяют наличие государственной лицензии и аккредитации, узнают цены, спрашивают про отсрочку от армии и интересуются практикой и трудоустройством выпускников.

Обрадуем всех! В Калининградском филиале МФЮА можно получить диплом о среднем профессиональном или высшем образовании по 25 специальностям и направлениям подготовки в корпусах в центре города — по ул. Ермака, 3, и ул. Л. Яналова, 42Б. Обучение возможно по 5 формам: от очной до полностью дистанционной, где даже защита диплома происходит в онлайн-формате. Учатся дети и взрослые, что делает филиал самым многочисленным из негосударственных учебных заведений Калининградской области. Сейчас в филиале 3300 студентов, и каждую приёмную кампанию поступают новые 1000–1500 человек.





Диплом МФЮА — диплом государственного образца. На его основании можно продолжать обучение или официально работать. Для студентов организована практика, и зачастую лучших практикантов компании забирают к себе. Сейчас в базе МФЮА более 60 компаний для практики. Помимо пар и практики для студентов организованы клубы по интересам. МФЮА поддерживает и развивает спортивную, творческую, социальную и научную деятельность. Студенты принимают участие во всех мероприятиях города, региона и страны, университет спонсирует поездки.

Стоимость очной формы от 55 800 до 98 000 р. Скидку* за баллы ЕГЭ получает каждый абитуриент. Кто хорошо учился — платит меньше, что честно!



Среднее профессиональное образование:

· 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

· 09.02.07 Информационные системы и программирование

· 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности АС

· 21.02.19 Землеустройство

· 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

· 38.02.03 Операционная деятельность в логистике

· 38.02.06 Финансы

· 38.02.07 Банковское дело

· 40.02.04 Юриспруденция

· 40.02.02 Правоохранительная деятельность

· 42.02.01 Реклама

· 43.02.16 Туризм и гостеприимство

Высшее образование — бакалавриат:

· 38.03.01 Экономика

· 38.03.02 Менеджмент

· 38.03.04 Государственное и муниципальное управление

· 40.03.01 Юриспруденция

· 42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Высшее образование — специалитет:

· 38.05.01 Экономическая безопасность

· 38.05.02 Таможенное дело

· 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

· 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Высшее образование — магистратура:

· 38.04.01 Экономика

· 38.04.02 Менеджмент

· 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

· 40.04.01 Юриспруденция

Как поступить?

· подать документы

· подписать договор

· оплатить семестр

Как подать документы?

· на сайте pk.mfua.ru

· лично на Ермака, 3

Приемная комиссия: