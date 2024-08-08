Лучше, чем бюджет: МФЮА дает скидку каждому абитуриенту

Решение о поступлении — серьезный семейный вопрос, и чтобы выбрать лучшее место, нужно сравнить все варианты. Абитуриентам важна специальность, удобное расположение, внеучебная деятельность и студентоцентричный подход. Родители проверяют наличие государственной лицензии и аккредитации, узнают цены, спрашивают про отсрочку от армии и интересуются практикой и трудоустройством выпускников.
Обрадуем всех! В Калининградском филиале МФЮА можно получить диплом о среднем профессиональном или высшем образовании по 25 специальностям и направлениям подготовки в корпусах в центре города — по ул. Ермака, 3, и ул. Л. Яналова, 42Б. Обучение возможно по 5 формам: от очной до полностью дистанционной, где даже защита диплома происходит в онлайн-формате. Учатся дети и взрослые, что делает филиал самым многочисленным из негосударственных учебных заведений Калининградской области. Сейчас в филиале 3300 студентов, и каждую приёмную кампанию поступают новые 1000–1500 человек.
Диплом МФЮА — диплом государственного образца. На его основании можно продолжать обучение или официально работать. Для студентов организована практика, и зачастую лучших практикантов компании забирают к себе. Сейчас в базе МФЮА более 60 компаний для практики. Помимо пар и практики для студентов организованы клубы по интересам. МФЮА поддерживает и развивает спортивную, творческую, социальную и научную деятельность. Студенты принимают участие во всех мероприятиях города, региона и страны, университет спонсирует поездки.
Стоимость очной формы от 55 800 до 98 000 р. Скидку* за баллы ЕГЭ получает каждый абитуриент. Кто хорошо учился — платит меньше, что честно!
Среднее профессиональное образование:
· 09.02.07 Информационные системы и программирование
· 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности АС
· 21.02.19 Землеустройство
· 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
· 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
· 38.02.06 Финансы
· 38.02.07 Банковское дело
· 40.02.04 Юриспруденция
· 40.02.02 Правоохранительная деятельность
· 42.02.01 Реклама
· 43.02.16 Туризм и гостеприимство
Высшее образование — бакалавриат:
· 38.03.02 Менеджмент
· 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
· 40.03.01 Юриспруденция
· 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Высшее образование — специалитет:
· 38.05.02 Таможенное дело
· 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
· 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Высшее образование — магистратура:
· 38.04.02 Менеджмент
· 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
· 40.04.01 Юриспруденция
Как поступить?
· подписать договор
· оплатить семестр
Как подать документы?
· лично на Ермака, 3
Приемная комиссия:
· Ул. Ермака, 3 (кабинет 117)
· https://kaliningrad.mfua.ru
· https://vk.com/klgdmfua
· https://t.me/mfuaklg
* подробности в приемной комиссии.