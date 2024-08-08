Лучше, чем бюджет: МФЮА дает скидку каждому абитуриенту

Решение о поступлении — серьезный семейный вопрос, и чтобы выбрать лучшее место, нужно сравнить все варианты. Абитуриентам важна специальность, удобное расположение, внеучебная деятельность и студентоцентричный подход. Родители проверяют наличие государственной лицензии и аккредитации, узнают цены, спрашивают про отсрочку от армии и интересуются практикой и трудоустройством выпускников.

Обрадуем всех! В Калининградском филиале МФЮА можно получить диплом о среднем профессиональном или высшем образовании по 25 специальностям и направлениям подготовки в корпусах в центре города — по ул. Ермака, 3, и ул. Л. Яналова, 42Б. Обучение возможно по 5 формам: от очной до полностью дистанционной, где даже защита диплома происходит в онлайн-формате. Учатся дети и взрослые, что делает филиал самым многочисленным из негосударственных учебных заведений Калининградской области. Сейчас в филиале 3300 студентов, и каждую приёмную кампанию поступают новые 1000–1500 человек.


Диплом МФЮА — диплом государственного образца. На его основании можно продолжать обучение или официально работать. Для студентов организована практика, и зачастую лучших практикантов компании забирают к себе. Сейчас в базе МФЮА более 60 компаний для практики. Помимо пар и практики для студентов организованы клубы по интересам. МФЮА поддерживает и развивает спортивную, творческую, социальную и научную деятельность. Студенты принимают участие во всех мероприятиях города, региона и страны, университет спонсирует поездки.

Стоимость очной формы от 55 800 до 98 000 р. Скидку* за баллы ЕГЭ получает каждый абитуриент. Кто хорошо учился — платит меньше, что честно!

Среднее профессиональное образование:

· 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
· 09.02.07 Информационные системы и программирование
· 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности АС
· 21.02.19 Землеустройство
· 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
· 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
· 38.02.06 Финансы
· 38.02.07 Банковское дело
· 40.02.04 Юриспруденция
· 40.02.02 Правоохранительная деятельность
· 42.02.01 Реклама
· 43.02.16 Туризм и гостеприимство

Высшее образование — бакалавриат:

· 38.03.01 Экономика
· 38.03.02 Менеджмент
· 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
· 40.03.01 Юриспруденция
· 42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Высшее образование — специалитет:

· 38.05.01 Экономическая безопасность
· 38.05.02 Таможенное дело
· 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
· 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Высшее образование — магистратура:

· 38.04.01 Экономика
· 38.04.02 Менеджмент
· 38.04.04 Государственное и муниципальное управление
· 40.04.01 Юриспруденция

Как поступить?

· подать документы
· подписать договор
· оплатить семестр

Как подать документы?

· на сайте pk.mfua.ru
· лично на Ермака, 3

Приемная комиссия:

· 8 (4012) 95-69-89
· Ул. Ермака, 3 (кабинет 117)
· https://kaliningrad.mfua.ru
· https://vk.com/klgdmfua
· https://t.me/mfuaklg

 * подробности в приемной комиссии.

Справка

Калининградский филиал АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

г. Калининград, ул. Ермака, 3, ор-р пересечение ул. Комсомольской и пр. Мира, вход со стороны пр-та Мира
+7 (4012) 95 69 89
+7 (906) 238-88-61
kaliningrad.mfua.ru

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) Калининградский филиал

г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, 42Б
+7 (4012) 91-92-03
kg.mfua.ru
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Реклама. Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». ИНН 7725082902.
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