Приемная кампания продолжается: в ККУ интересно и весело учиться

Интересные занятия, увлекательные практики, множество внеучебных активностей ждёт вас во время учёбы в Калининградском институте и колледже управления. Стать успешным специалистом совсем непросто, но если нацелиться на кропотливую работу и постоянное совершенствование, можно быть уверенным – вместе с нами всё получится!

Сейчас в самом разгаре приемная кампания 2024 года. Приёмной комиссии предстоит много работы, ведь приём документов на все формы обучения среднего профессионального образования продлится до 15 августа, на программы высшего образования до 20 августа 2024 года.

Калининградский институт управления продолжает набор абитуриентов по программам высшего образования:

Бакалавриат

- Государственное и муниципальное управление

- Менеджмент

- Юриспруденция

По очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Магистратура

- Государственное и муниципальное управление





В Калининградском колледже управления продолжается набор по специальностям среднего профессионального образования:

г. Калининград, ул. Баженова, 4

телефон приемной комиссии: 8 4012 55-73-82 / 8 4012 50-89-40

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

- Реклама;

- Землеустройство;

- Информационные системы и программирование (по отраслям);

- Юриспруденция;

- Операционная деятельность в логистике;

- Сетевое и системное администрирование;

г. Советск, ул. Школьная, д 15

телефон приемной комиссии: 8-963-291-63-72 / 8 4012 50-89-40

- Правоохранительная деятельность

- Юриспруденция

Набор в колледж идет на базе основного общего и среднего общего образования.





В организационных структурах института и колледжа действует Центр карьеры и содействия трудоустройству, работа которого направлена на подбор места для прохождения практики студентов, обеспечение трудоустройства выпускников, а также систематическое расширение базы организаций-партнёров.

Мы уделяем особое внимание созданию комфортной, дружественной атмосферы, в которой каждый студент может поверить в свои силы и раскрыть потенциал.

Сложившаяся за время взаимосвязи образовательных организаций (КИУ и ККУ) система непрерывного образования (колледж — вуз) способствует поэтапному углублению в профессиональную деятельность и вносит значительный вклад в развитие индивидуальных карьерных траекторий обучающихся.

Документы для поступления по программам среднего профессионального образования, бакалавриата и магистратуры можно подать как лично, так и дистанционно.

Лично в приемную комиссию:

Адрес: 236003, Калининградская область, город Калининград, улица Баженова, 4

Режим работы:

08:30 — 17:00 (по будням)

09:00 — 13:00 (по субботам)

воскресенье — выходной

Структурное подразделение: 238750, Калининградская область, город Советск, улица Школьная, 15



Дистанционно:



2. Единый портал государственных услуг: www.gosuslugi.ru/vuzonline

3. Через операторов почтовой связи по адресу: 236003, Калининградская область, город Калининград, улица Баженова, 4

Получатель: Приемная комиссия АНООВО «Калининградский институт управления»







Скидки на обучение от 10% до 20% следующим категориям лиц (подробности в приемной комиссии):

детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей;

многодетным семьям;

военнослужащим и членам их семей;

выпускникам Калининградского колледжа управления;

лицам с ограниченными возможностями здоровья.

При оплате обучения можно использовать средства материнского капитала.

Какие документы необходимо подготовить?

– копии паспорта

– копии документа об образовании

– копия СНИЛС (для граждан РФ)

– копии документов о льготах

– копии индивидуальных достижений (при наличии)

– 6 фотографий 3х4 (при подаче оригинала документа об образовании)

- копии военного билета или приписного свидетельства





Приемная комиссия

Ждем вас! Присоединяйтесь к команде абитуриентов и студентов Калининградского колледжа управления.