«Билайн бизнес» и «Навигационные решения» представили платформу трекинга с ИИ

«Билайн бизнес» в партнерстве с «Навигационными решениями» объявляют о старте продаж цифровой платформы трекинга, разработанной для мониторинга персонала и важных активов внутри зданий в режиме реального времени. Решение используется на производственных и промышленных предприятиях, складских помещениях, торговых и бизнес-центрах, ритейле, медицине, в добыче и переработке.

Платформа трекинга предоставляет широкий набор функций, доступных через веб-сервис. Это решение позволяет бизнесу вести мониторинг перемещения сотрудников, объектов и транспортных средств, контролировать их местоположение и получать данные о передвижениях по заданным зонам на предприятии. Платформа предлагает ряд специализированных отчетов для более детального анализа полученных данных.

«Билайн бизнес» предлагает заказчикам реализацию проектов «под ключ» с техподдержкой, рекомендациями по установке и настройке системы и другими сервисами, которые могут понадобиться заказчику для полноценной и стабильной работы платформы.







Александр Хомутинников, директор департамента развития и управления продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных, ПАО «ВымпелКом»: «Развитие вертикальных IoT-решений — один из ключевых фокусов развития направления интернета вещей на ближайшие несколько лет в компании. Мы видим неоспоримый потенциал этих проектов и уверены, что подобные предложения будут востребованы как государственными заказчиками, так и бизнесом. Совместный запуск с „Навигационными решениями“ позволит расширить существующую линейку продуктов „Мониторинга“ для корпоративных клиентов „билайн бизнес“ и позволит им оптимизировать бизнес процессы и учет рабочего времени персонала, что прямо конвертируется в финансовую эффективность предприятия».

Алексей Панёв, генеральный директор ООО «Навигационные решения»: «Мы рады сообщить о начале сотрудничества с „билайн бизнес“. Эта партнерская инициатива открывает для клиентов возможность быстрой и надежной интеграции решений для отслеживания активов. Объединив технологические компетенции и инновационные разработки компаний, мы сможем предложить заказчикам высококачественные технологии трекинга активов для различных индустриальных сценариев, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и повысить производственную эффективность. Мы уверены, что сотрудничество с „билайн бизнес“ станет залогом успешного развития и взаимовыгодного партнерства».





Внедрение цифровой платформы трекинга позволяет бизнесу не только упорядочить оптимизацию своих расходов, но и значительно повысить уровень производственной безопасности сотрудников и процесс обслуживания клиентов.