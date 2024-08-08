Для дома и дачи: «Светофор» приглашает за товарами известных марок по суперценам

Калининградцы, которые отдают предпочтение выгодному шопингу, давно знают, где всегда гарантированы демократичные цены. Конечно, в магазинах «Светофор», где в большом ассортименте представлены продукты, хозяйственные товары, игрушки, посуда, товары для дачи и огорода, а также для домашних питомцев. Здесь даже то, что традиционно обходится дорого, стоит дешевле на 20-30%.

Секрет прост: ритейлер закупает товары напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, при этом нет мерчендайзеров и работников торгового зала. К тому же торговые точки расположены вдалеке от центра, да и работают в режиме склада. Также экономия достигается за счет более скромной упаковки товара, что при этом никак не влияет на его качество. Все это и позволяет «Светофору» предлагать товар по низким ценам своим покупателям.

Кстати, именно в «Светофоре» сейчас «вкусные» цены на рыбу, мороженное и целый ряд других товаров, без которых ни в будни, ни в праздники не обойтись.


Вот лишь некоторые позиции:

  • Майонез «Ряба Провансаль» 50,5% 1000 г, д/п, НМЖК ТД ООО — 154,90 руб.
  • Сыр плавленый «Чеддер XXL», 45%, 400 г, слайсы, БЗМЖ, «Плавит» — 182 руб.
  • Макаронные изделия с обогащающими добавками «Pasta Colorata» ТМ «Via Pasta», 800 г, «ВИТО» — 114,50 руб.
  • Филе пангасиуса св/м, 1 кг (Вьетнам) HUNG HAU FISHERY — 286,00 руб.
  • Зубатка синяя стейк с/м вес. АОВК — 224,60 руб.
  • Мороженое сливочное «Петрохолод» ванна в асс. 8%, 450 г, БЗМЖ, «Вологодское мороженое» — 155 руб.
  • Мороженое слив. во взбитой шоколадн. глаз. «Лакомка», 90 г, БЗМЖ, «Вологодское мороженое» — 38 руб.
  • Мороженое «Филевский пломбир» крем-брюле, бел. глаз. рожок, 100 г, БЗМЖ, «Айсберри ФМ» — 37,50 руб.
  • Эскимо «Лесная Магия» сливочно-ванильное в глазури в ассортименте, 75 г — 33,50 руб.
  • Сыр плавленый «Виола Дружба» 35%, 400 г, БЗМЖ, ВИОЛА ООО (производитель) — 157 руб.
  • Сыр «Хохланд» плавленый сливочный, 45%, 380 г, БЗМЖ, «Хохланд Руссланд» — 193 руб.

Лето в разгаре — и значит, ассортимент для дачников и огородников очень актуален. Новый инвентарь, инструменты, наборы садовой мебели и посуды для пикника на свежем воздухе — все это вы найдете в магазинах «Светофор». Само собой, по низким ценам.

  • Вентилятор STM 16 (напольный) 16″ белый — 1360 руб.
  • Компрессор поршневой 35 л/мин 10 атм (металлический поршень) — 861,40 руб.
  • Пила мини цепная аккумуляторная «Старт» 20В — 2655 руб.
  • Лопата штыковая из рельсовой стали с черенком 1с d40 1200мм — 353 руб.

Перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.
Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
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Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
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Светофор гипермаркет низких цен

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
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Светофор гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 19А
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