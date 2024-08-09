«Билайн» ускорил 4G на калининградских морских пляжах за счет ухода от 3G

«Билайн» полностью перевел свои частоты из стандарта связи 3G (Джи) в пользу более технологичного стандарта 4G на морских пляжах Калининградской области, в том числе в городах Светлогорске, Зеленоградске, Балтийске. Проведенные работы позволили оператору сделать онлайн-сервисы более надежными и доступными для клиентов.

Директор Калининградского отделения «билайна» Наталья Чухлеба: «В последнее время мы видим снижение объёма трафика, проходящего через в сеть второго и третьего поколений связи. В то же время стандартом связи 4G наши клиенты с каждым годом пользуются всё активнее. Дело в том, что пользоваться некоторыми онлайн сервисами с комфортной скоростью можно только через 4G, это, например, видеозвонки и быстрая загрузка больших файлов, таких как пляжные видео. В связи с этим мы приняли решение передать бОльшую часть частотного спектра в 4G. Это повышает качество обслуживания клиентов. Отмечу, что мы сохранили стандарт связи 2G, используемый для голосовой связи. Также нашим клиентам доступны звонки через VoLTE*».

В результате ухода от 3G скорость мобильного интернета на калининградских пляжах выросла.





Чтобы онлайн-сервисы работали на высоких скоростях, смартфон и сим-карта должны поддерживать стандарт 4G. Уточнить параметры устройства можно в настройках. Если телефон и сим-карта поддерживает 4G, то стоит проверить, чтобы в настройках был выбран пункт автоматического выбора доступной сети, включая 4G.

В настоящее время от 3G в пользу LTE** «билайн» отказался более чем в 20 регионах по всей стране, включая Московскую область и Московское метро. До конца года оператор планирует выключение 3G в ещё нескольких городах, включая Санкт-Петербург.

*VoLTE — (Voice over LTE — голос через LTE). Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее — на beeline.ru

** LTE (ЛТЕ) — Long-Term Evolution — «долговременное развитие» — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов

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