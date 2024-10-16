Покупай не переплачивая: «Светофор» приглашает за товарами по суперценам

Калининградцы, которые отдают предпочтение выгодному шопингу, давно знают, где всегда гарантированы демократичные цены. Конечно, в магазинах «Светофор», где в большом ассортименте представлены хозяйственные товары, игрушки, посуда, автотовары, мебель, а также товары для домашних питомцев. Здесь даже то, что традиционно обходится дорого, стоит дешевле на 20-30%.
Секрет прост: ритейлер закупает товары напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, при этом нет мерчендайзеров и работников торгового зала. К тому же торговые точки расположены вдалеке от центра, да и работают в режиме склада. Также экономия достигается за счет более скромной упаковки товара, что при этом никак не влияет на его качество. Все это и позволяет «Светофору» предлагать товар по низким ценам своим покупателям.
Кстати, именно в «Светофоре» сейчас «вкусные» цены на муку, молоко и целый ряд других товаров, без которых ни в будни, ни в праздники не обойтись.
Вот лишь некоторые позиции:
- Мука пшеничная хлебопекарная, Высший сорт. ГОСТ, Калманский КХП, вес кг — 39,90 руб.
- Сахар белый, ТС2, вес., кг — 82,90 руб.
- Крупа гречневая 800 г, «Маслотрейд» ООО — 40,50 руб.
- Макаронные изделия «Знатные» спагетти» 450 г — 40,40 руб.
- Макаронные изделия «Знатные», ТМ, А в/с (перья, рожки особые, спиральки), 450 г — 40,40 руб.
- Кофе Monarch Kräftig натуральный раств. сублим., 270 г, «Якобс Дау Экбертс Рус» — 519,00 руб.
- Чай черный композиционный ARDEN, микс вкусов, 100пак*2г — 215,90 руб.
- Колбаса «Ла Парте» сыровяленая п/сух, 500 г — 339,30 руб.
- Сыр Маасдам 45% вес БЗМЖ «Савушкин продукт» — 680,92 руб.
- Чипсы Crisp Wave со вкусом сметаны и зелени, бекона 240г — 135,72 руб.
- Печенье Orion Choco Pie Original 30 гр*18 шт — 226,60 руб.
- Конфеты 35 батончика «Твинс», 500гр, — 161,48 руб.
- Конфеты «3D Style» со сливочным/шоколадным вкусом 500г, — 171,41 руб.
В магазины «Светофоре» начинает поступать подсолнечное масло рафинированное, дезодорированное, вымороженное. Первый сорт, 1л, ТМ «ЛИКО» — 112,90 руб.
Также в широком ассортименте представлены товары для дома, бытовая химия, автотовары, мебель:
- Гель Sorti Color д/стирки 3400гр — 354,90 руб.
- Капсулы Биолан Color д/стирки д/п 35шт — 331,07 руб.
- Средство для мытья посуды AOS Family 1500 гр — 211,65 руб.
- Кондиционер для тканей Bonix 3л, — 156,80 руб.
- Пена монтажная Oklent 60 всесезонная профессиональная 1000 мл (600 г) — 328,89 руб.
- Герметик универсальный силиконовый бесцветный 260 мл — 149,86 руб.
- Настенно-потолочный светильник RGB 48Вт с пультом управления 16 режимов — 1088,63 руб.
- Напольный Торшер 160см E27 — 1129,08 руб.
- Тепловая пушка 2,2 КВ, DEKO,термостат,3 режима регуляции, вентилирование — 2049,90 руб.
- Очиститель тормозов 650мл GEOMETRIA — 164.02 руб.
- Очиститель дроссельной заслонки GEOMETRIA 1000 мл — 253,70 руб.
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Кухонный гарнитур 2,2 м, белый, ЛДСП, столешница «Сонома» — 12049,46 руб.
Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.