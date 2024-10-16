Покупай не переплачивая: «Светофор» приглашает за товарами по суперценам

Калининградцы, которые отдают предпочтение выгодному шопингу, давно знают, где всегда гарантированы демократичные цены. Конечно, в магазинах «Светофор», где в большом ассортименте представлены хозяйственные товары, игрушки, посуда, автотовары, мебель, а также товары для домашних питомцев. Здесь даже то, что традиционно обходится дорого, стоит дешевле на 20-30%.



Секрет прост: ритейлер закупает товары напрямую у производителей, ассортимент магазинов — не более 2000 наименований, при этом нет мерчендайзеров и работников торгового зала. К тому же торговые точки расположены вдалеке от центра, да и работают в режиме склада. Также экономия достигается за счет более скромной упаковки товара, что при этом никак не влияет на его качество. Все это и позволяет «Светофору» предлагать товар по низким ценам своим покупателям.



Кстати, именно в «Светофоре» сейчас «вкусные» цены на муку, молоко и целый ряд других товаров, без которых ни в будни, ни в праздники не обойтись.







Вот лишь некоторые позиции:

Мука пшеничная хлебопекарная, Высший сорт. ГОСТ, Калманский КХП, вес кг — 39,90 руб.

Сахар белый, ТС2, вес., кг — 82,90 руб.

Крупа гречневая 800 г, «Маслотрейд» ООО — 40,50 руб.



Макаронные изделия «Знатные» спагетти» 450 г — 40,40 руб.

Макаронные изделия «Знатные», ТМ, А в/с (перья, рожки особые, спиральки), 450 г — 40,40 руб.

Кофе Monarch Kräftig натуральный раств. сублим., 270 г, «Якобс Дау Экбертс Рус» — 519,00 руб.

Чай черный композиционный ARDEN, микс вкусов, 100пак*2г — 215,90 руб.

Колбаса «Ла Парте» сыровяленая п/сух, 500 г — 339,30 руб.

Сыр Маасдам 45% вес БЗМЖ «Савушкин продукт» — 680,92 руб.

Чипсы Crisp Wave со вкусом сметаны и зелени, бекона 240г — 135,72 руб.

Печенье Orion Choco Pie Original 30 гр*18 шт — 226,60 руб.

Конфеты 35 батончика «Твинс», 500гр, — 161,48 руб.

Конфеты «3D Style» со сливочным/шоколадным вкусом 500г, — 171,41 руб.

В магазины «Светофоре» начинает поступать подсолнечное масло рафинированное, дезодорированное, вымороженное. Первый сорт, 1л, ТМ «ЛИКО» — 112,90 руб.





Также в широком ассортименте представлены товары для дома, бытовая химия, автотовары, мебель:

Гель Sorti Color д/стирки 3400гр — 354,90 руб.

Капсулы Биолан Color д/стирки д/п 35шт — 331,07 руб.

Средство для мытья посуды AOS Family 1500 гр — 211,65 руб.

Кондиционер для тканей Bonix 3л, — 156,80 руб.

Пена монтажная Oklent 60 всесезонная профессиональная 1000 мл (600 г) — 328,89 руб.

Герметик универсальный силиконовый бесцветный 260 мл — 149,86 руб.

Настенно-потолочный светильник RGB 48Вт с пультом управления 16 режимов — 1088,63 руб.

Напольный Торшер 160см E27 — 1129,08 руб.

Тепловая пушка 2,2 КВ, DEKO,термостат,3 режима регуляции, вентилирование — 2049,90 руб.

Очиститель тормозов 650мл GEOMETRIA — 164.02 руб.

Очиститель дроссельной заслонки GEOMETRIA 1000 мл — 253,70 руб.

Кухонный гарнитур 2,2 м, белый, ЛДСП, столешница «Сонома» — 12049,46 руб.

И все это лишь малая часть товаров, которые можно купить в «Светофоре». Выбор вас приятно удивит, приезжайте и убедитесь сами!

Перед магазином оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.