В Калининграде состоялась Альфа-Конфа

Масштабное мероприятие от Альфа-Банка, организованное специально для предпринимателей России, стартовало в 2023 году. За время своего существования Альфа-Конфа состоялась уже в нескольких десятках крупных городов, а в октябре 2024-го добралась и до Калининграда. «Янтарь-холл» стал настоящим местом притяжения предпринимателей со всего региона. В течение дня Альфа-Конфу посетили больше 1500 человек.

Особенная ДНК Калининградского бизнеса

Главная тема мероприятия — «Мышление предпринимателя». Она включает в себя поиски новых ресурсов, решений и нестандартных взглядов на бизнес. У спикеров и участников сложился настоящий, живой диалог, что позволило создать неформальную обстановку в зале. Альфа-Конфа дала возможность предпринимателям обрести полезные знакомства, заявить о себе и своём бизнесе, получить новые знания.

Событие началось с моноспектакля в исполнении актёра Сергея Агафонова, двукратного лауреата премии «Золотая маска». Сюжет на тему становления предпринимателя, приправленный шутками и жизненными ситуациями, смог задать отличное настроение для участников на весь день.





С приветственным словом перед участниками Альфа-Конфы выступил региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Калининградской области Александр Красненков:

«Я считаю, что в Калининграде особенные предприниматели с особенным ДНК. Мы быстрее адаптируемся к меняющимся реалиям. В Калининградском регионе очень много бизнес-проектов или так называемых стартапов родилось. Есть и малые предприниматели, которые сделали уникальной свою сеть кафе, барбершопов, уникальное производство. Я считаю, если сравнивать Калининград с Лихтенштейном, то по большей части он не финансовая столица, а столица именно предпринимательского мышления и предпринимательского духа».





— поддержала своего коллегу директор малого бизнеса АО «Альфа-Банк» Екатерина Белик.

О неонигилизме и уникализме

На сцене Альфа-Конфы выступали по-настоящему топовые спикеры, чей жизненный и предпринимательский опыт стал ценным и важным для участников. Абсолютно каждый, как новичок, так и состоявшийся предприниматель, обрел новые знания, которые смогут перенести в свой бизнес. Так, мульти-предприниматель, неонигилист и основатель digital агентства Nectarin Евгений Гаврилин рассказал о неопредпринимательстве — совершенно новом виде мышления, при котором предприниматели предлагают конкретные решения существующих проблем.





«Неонигилизм — это одна из концепций для определённой целевой аудитории, которая в данный момент проживает определённое трансформационное состояние. Кто-то строит карьеру, кто-то зарабатывает деньги, у кого-то не лучший период потери денег, смены проектов. Во что идти, во что вовлекаться, на чём зарабатывать — если в генетике этих процессов нет любви, то это, на мой взгляд, не очень хорошо, — рассказывает Гаврилин. — Уникализм — это про любовь со всеми, везде, вокруг. Мне более близка лидерская позиция, ресурсная, нежели позиция жертвы и пессимистическая. Всегда как-то по-особенному занимаешься бизнесом, независимо от того, что происходит вокруг. Поэтому внутреннее состояние в сторону счастья, в сторону любимого дела, в сторону экологичного отношения к жизни, к партнёрам, к людям, которые вокруг тебя, — вот про это мне нужно знать».

Об убеждении и силе голоса

На Альфа-Конфе выступила и основательница самого масштабного проекта в СНГ по голосу и речи «Голос Может», спикера TEDx, Skolkovo Седа Каспарова. Тема её выступления посвящена неотъемлемой части в бизнесе — убеждению, а также концепции «Влюбить в себя за 60 секунд»:





«Вся наша жизнь — это коммуникация. От того, что мы в себя заложили, какие смыслы мы в себя упаковали, и от того, как мы это правильно оформили голосом, речью, словом, во многом зависит то, что мы получим. Ведь существует хорошая фраза: „Мы получаем не то, чего заслуживаем, а то, о чем сумели договориться“. Вот если у вас сейчас мало вопросов, может быть, вы как-то не так договаривались об этом, может быть, вы как-то не так доносили свою ценность или не доносили свою точку зрения, или не могли отбиться, словно если кто-то был критически настроен против вас.

Поэтому каждый раз нужно готовиться к любой встрече, особенно если это рабочий контекст, думать о том, как я зайду, с каким посылом, какое будет послевкусие моего выступления. Конечно, мы открыли рот, мы заговорили — и по звучанию голоса сразу все понятно. Мы понимаем настрой человека, уровень его уверенности, компетенции, мотивацию, и можем буквально за 20−30 секунд понять, по какой стратегии устраивать нашу коммуникацию — где быть агрессивнее, где жестче, а где стоит хитрой лисой махнуть хвостиком и добиться своего. Поэтому голос важен на тысячу процентов, но это не самое важное, потому что коммуникация всегда состоит из целого веера других навыков».



Об эффективной команде, эмпатии и движении вперед

На сцене Альфа-Конфы также выступили номинант премии «Предприниматель года» от РБК и Ernst&Young Виталий Крылов и основатель и руководитель проекта «ВкусВилл.Практика» Евгений Щепин. Крылов рассказал о том, как собрать эффективную команду для бизнеса, а Щепин — об эмпатии, помогающей построить успешный бизнес.

Завершил активный день на Альфа-Конфе предприниматель, режиссер театрализованных шоу, продюссер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании Илья Авербух, тема выступления которого звучала так: «Ты всё делаешь не так, продолжай». Он поделился с участниками Конфы историей своего пути в бизнесе, отметив, что далеко не всегда получалось воплотить идеи с первой попытки. Однако, как известно, нет предела совершенству и двигаться нужно только вперед, отметил Авербух.





На Альфа-Конфе участникам напомнили об активном и стремительно растущем телеграм-канале «Немалый бизнес» для предпринимателей, которые всё делают не так — не боятся смелых идей и живут вне стереотипов. В канале нет бизнес-секретов и банальных правил жизни миллионеров, а также рецептов, как заработать миллион рублей за час. В нём собран опыт настоящих предпринимателей, у которых порой не всё идеально. Однако их опыт приводит как к личностному развитию, так и к развитию бизнеса. А благодаря чат-боту для нетворкинга участники Альфа-Конфы могли налаживать полезные контакты для себя и своего бизнеса прямо на событии.







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