Оплатить покупку СберКартой можно будет со счёта другого банка

Сбер запустит сервис, который позволяет оплатить покупку СберКартой со счёта другого банка. Если средств на карте не хватит для оплаты, недостающая сумма автоматически поступит на неё с запасного счёта в другом банке. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых в кулуарах форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Сервис работает при любом способе оплаты: картой, стикером, SberPay или по биометрии. Чтобы подключить опцию, достаточно выбрать банк, добавить счёт карты как запасной к счёту СберКарты и дать согласие на переводы в Сбер без подтверждения по Системе быстрых платежей (СБП). Сейчас сервис проходит внутреннее тестирование.

Для счетов в Сбере сервис уже действует: в приложении «СберБанк Онлайн» клиенты могут настроить в качестве запасных счетов свои дебетовые и кредитные СберКарты. И тогда средства спишутся с них, если на основной карте не хватит денег для оплаты.



