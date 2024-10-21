Тренд в остеклении – 2025: используем раздвижные системы и панорамные окна

Смелые дизайн-проекты всегда двигали строительную индустрию вперед. Но смелость в дизайне предполагает в первую очередь компетенции и профессионализм. Одним из тех, кто серьёзно продвигает эту отрасль, является центр индивидуального остекления Glens. Центр работает в соавторстве с дизайнерами и заказчиками, слышит их пожелания и воплощает задумки на практике: панорамное остекление от потолка до пола, раздвижные оконные системы, функциональные и долговечные окна, интерьерные перегородки и входные двери!

Раздвижные системы и панорамное остекление: для любых интерьеров и сложных дизайн-проектов

Одно из главных преимуществ раздвижных систем от центра Glens — длительный срок службы: устойчивость к коррозии составляет 50 лет. Разнообразие вариантов открывания конструкции, в свою очередь, расширяет возможности для дизайна и позволяет применять её на различных типах объектов.

Такие оконные системы обеспечивают комфортный микроклимат в помещении: защищают от уличной пыли, посторонних запахов, непогоды и шума. Не менее приятным будет плавность и легкость в открывании и закрывании дверей! Створка раздвижной системы может быть оснащена как односторонней, так и двусторонней ручкой, а также закрываться на ключ снаружи и изнутри помещения.

Металлопластиковые и алюминиевые окна: функциональные и долговечные

Центр Glens представляет окна для ценителей атмосферы света, тепла, уюта, индивидуального дизайна и высокой функциональности. Для максимального комфорта, для жизни сегодня и завтра!





Утонченный, изящный дизайн окон удачно гармонирует с их способностью надежно беречь тепло даже в сильные морозы, а это значит, что вам не придется отапливать улицу за свои деньги. Многообразие цветов позволяет реализовывать неординарные архитектурные решения и изготавливать окна для объектов различной степени сложности.

Интерьерные перегородки и входные двери: для зонирования пространства и защиты от шума

Входные двери, представленные в центре Glens, надежно защищают от шума и сквозняков, сохраняют комфортный микроклимат в помещении. Двери просты и удобны в эксплуатации. Могут открываться как наружу, так вовнутрь помещения.

Подойдут для квартир, террас и балконов.





Также в центре представлен большой выбор интерьерных перегородок, которые могут стать важным элементом дизайна и позволят зонировать пространство в квартире или доме.

О центре индивидуального остекления «Гленс»

В центре представлены полноразмерные образцы продукции: еще до покупки вы сможете протестировать образцы и прочувствовать комфорт от того, на сколько легко открываются раздвижные системы, а также увидеть профиль своего будущего окна в разрезе и получить высокий уровень сервиса от профессиональной консультации до гарантийного обслуживания.

Glens всегда создает решения, ориентированные на индивидуальный комфорт дизайнера и заказчика. Если вам требуется остекление любой сложности, еще и с гарантией, то центр индивидуального остекления Glens — прекрасный выбор!