«Билайн» увеличил скорость передачи данных на пляжах Зеленоградска

Понимая важность сохранения архитектурного облика одного из главных курортных городов Калининградской области, оператор «билайн» установил несколько уникальных базовых станций. Их особенность заключается в конструкции: из-за малых размеров они практически незаметны.

Несмотря на небольшие габариты, станции покрывают сетью 4G [1] наиболее популярные у туристов и местных жителей места. Оператор полностью покрыл связью Западный пляж и пляж «У Нептуна», район променада, а также расположенные на первой и второй береговых линиях жилые дома, отели и рестораны.

Новые телеком-объекты работают в частотном диапазоне 1800 МГц / 2100 МГц. Он обладает большой емкостью и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Такие характеристики поддерживают стабильность связи даже при большой нагрузке на сеть, что особенно важно для курортных городов. В прошлом году Зеленоградск посетили 3,5 млн туристов, из них свыше 800 тыс. с многодневным пребыванием. И это неудивительно: в городе есть на что посмотреть. Зеленоградск — ворота на Куршскую косу. Курорт известен своими песчаными пляжами и дошедшей до нас прусской архитектурой.





Директор Калининградского отделения «билайна» Наталья Чухлеба:

«Каждый год Зеленоградск привлекает все больше туристов с разных уголков страны. С ростом числа абонентов растет и объем потребляемого контента. Поэтому мы своевременно строим новые базовые станции, чтобы наши клиенты продолжали листать ленты соцсетей, выкладывать фото с отдыха и общаться по видеосвязи в комфортном режиме».

Наслаждающиеся морскими пейзажами на Куршской косе абоненты «билайна» также смогут быстро поделиться фото и видео в соцсетях. Ранее оператор установил там новое оборудование. Помимо этого, мобильный интернет ускорился на пляжах Зеленоградска, Светлогорска и Балтийска: «билайн» отказался от стандарта связи 3G в пользу более технологичного 4G. Так онлайн-сервисы стали еще надежнее и доступнее для абонентов.

А чтобы мобильный интернет и голосовая связь для жителей Калининградской области были не только качественными, но и безопасными, оператор разработал комплекс мер, защищающих пользователей от мошенничества и спама: «Моя безопасность», «Дополнительная защита от замены SIM» [2], «Семья рядом» [3], «Облако билайн» [4], «Поддержка при нуле» [5].



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[1] 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи

[2] Бесплатна для всех абонентов, позволяет заменить сим-карту только после предъявления кода, отправленного на электронную почту.

[3] Доступна на ряде смартфонов, требуется включить функцию определения геолокации. Есть платные опции.

[4] Доступно в сети «билайн» для физ. лиц, абонентов «билайна», на устройствах, с которых осуществляется выход в интернет.

[5] Для ряда абонентов «билайна» при подключ. услуги при положительном балансе действует до конца дня блокировки номера. Доступ к ряду сервисов и мессенджеров в сети «билайн» (кроме Чукотского АО) только через офиц. приложения. Звонки только на номера «билайна».