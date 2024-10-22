В Калининграде пройдет День профориентации в ИТ для школьников

Всероссийский День профориентации в ИТ пройдёт 26 октября в Калининградском государственном техническом университете (КГТУ), а также в онлайн-формате на цифровой платформе «Алгоритмика».

В мероприятии смогут принять участие школьники 5–11 классов. Ребята узнают, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться дальше и как стать технологическим предпринимателем. Стать участником можно уже сейчас — для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта. День профориентации в ИТ проводит международная школа программирования «Алгоритмика» при поддержке Сбера и Благотворительного фонда «Вклад в будущее».





Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка: «Сегодня искусственный интеллект становится драйвером развития всех остальных технологий и стремительно меняет мир. И это огромные возможности для тех, кто хочет изучать и профессионально развиваться в ИТ. Ведь именно цифровые инженеры разрабатывают новые технологии и создают будущее. Всероссийский День профориентации в ИТ, который мы поддержали, — это прекрасная возможность понять, как устроена индустрия и разобраться в ее перспективах. А затем — продумать свой карьерный путь: выбрать специализацию и, возможно, даже будущего работодателя».

День профориентации поможет старшеклассникам и их родителям найти ответы на ключевые вопросы: какую специализацию в ИТ выбрать и какие языки программирования наиболее перспективны. Онлайн к мероприятию можно присоединиться из любой точки страны. Старшеклассников ожидают мастер-классы от ведущих ИТ-компаний России и выпускников школы цифровых технологий от Сбера — «Школы 21», которые с нуля освоили новую профессию. На цифровой платформе «Алгоритмики» участники смогут пройти серию тематических заданий начального уровня и посмотреть лекции по программированию, робототехнике, нейросетям, дизайну в ИТ и технологическому предпринимательству. Полезный контент об индустрии и развитии цифровых навыков будет доступен в сообществе проекта в VK.