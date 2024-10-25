Калининградцы переходят на оплату улыбкой

С начала 2024 года калининградцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более 140 тысяч раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать «Оплату улыбкой» на экране терминала и просто посмотреть в камеру.

Калининградцы совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие — например, в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники. Так, максимальный размер единовременного платежа улыбкой в Калининграде с начала года составил 166 тысяч рублей, а средний чек оплаты улыбкой — 613 рублей.





Андрей Свердлов, управляющий Калининградским отделением Сбербанка: «Сбер уже установил в Калининградской области более 7,5 тыс. терминалов для оплаты покупок улыбкой. И мы видим, что спрос на такую оплату среди наших клиентов растёт. Этот способ позволяет оплачивать покупки за несколько секунд, не тратя времени на поиски телефона и банковской карты. Стоит отметить, что новые устройства позволяют принимать оплату не только улыбкой, но и картой, платёжным стикером, бесконтактно через NFC или по QR-коду. Это удобно и нашим бизнес-партнёрам, и покупателям — каждый может выбрать комфортный для себя способ».

Платить улыбкой так же надёжно и безопасно, как и картой. По бумажной фотографии, фото в телефоне или в маске оплатить не получится. Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя, и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счёту, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в форме зашифрованного цифрового кода в связке с платёжным счётом.

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в своём профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. А можно ещё проще: сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн: «Оплата улыбкой» — и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.

В конце сентября 2024 г. Сбербанк дал своим клиентам возможность платить по биометрии не только картой Сбербанка. Теперь клиент может подключить карту другого банка и платить по биометрии с их использованием. Важно, что, оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка, клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.