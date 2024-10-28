«Калининградская область: самая-самая»: знакомимся с уникальными местами региона



Валерий Притченко «Заливино. Самый „зеленый“ муниципалитет»

Совместный проект Музея Мирового океана, Фонда «Морское наследие Отечества» и Калининградского областного отделения Русского географического общества «Калининградская область: самая-самая» стал одним из победителей конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 2024 году.

Калининградская область интересна как своей историей, так и уникальными объектами морского географического и культурного наследия. При этом внимание к природе, географическим особенностям региона часто ограничивается общими сведениями о Балтийском море и Куршской косе, а многие примечательные места остаются вне поля зрения гостей и жителей области.





Ольга Виноградова «Река Шешупе»

Наибольшей популярностью среди отдыхающих (а зачастую и местных жителей) пользуются прибрежные рекреационные территории, в то время как в самом западном регионе России есть еще много того, что можно назвать «самым-самым». Даже в прибрежной зоне имеются места, стоящие внимания, но оставшиеся «в тени».

Проект призван познакомить с интересными локациями региона, сделать информацию о них удобной и доступной для максимально широких групп населения. Для этого были найдены самые-самые места Калининградской области: самые крайние точки, самые низкие и самые высокие, примечательные природные и исторические места, объекты морского географического и культурного наследия.





Юлия Гришанова «Самый старый заповедник области. Большое Правдинское болото (Целау)»

Для выявления таких мест были привлечены эксперты РГО и сотрудники Музея Мирового океана, а в социальных сетях музея был проведен конкурс предложений уникальных природных объектов. Все желающие могли предложить объект для включения в перечень самых-самых. В результате было определено более 20 локаций, вошедших в финальный список.

В нескольких муниципалитетах области будут установлены малые архитектурные формы с информацией о близлежащих «самых-самых» местах, об остальных можно будет найти информацию на интернет-ресурсах партнеров проекта, а разработанные материалы расскажут и о других уникальных местах региона.





Людмила Гимбицкая «Самый крупный приток реки Преголи — р. Лава»

Кроме того, команда проекта разработала маршрут, проехав по которому путешественники смогут увидеть и посетить самые интересные из выбранных объектов, среди них мыс Таран — крайняя северо-западная точка области, Балтийский маяк — самый старый маяк региона, «земля кранта» — единственные открытые палеогеновые отложения на побережье Балтийского моря, самый высокий действующий железнодорожный мост в п. Токаревка. Для нескольких групп школьников планируется организовать поездки, во время которых будут проведены лекции-экскурсии о географии и морском историко-культурном наследии области.

Проект будет полезен как жителям, так и гостям региона, путешествующим и интересующимся географическим и культурным наследием Калининградской области. Наработанные материалы будут распространены среди туристических и образовательных организаций. Разработанный маршрут предложат туристическим организациям, которые смогут использовать его для расширения выбора предлагаемых направлений турпоездок.





Ольга Виноградова «Река Немонин»

Проект реализуется на средства гранта Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области и Фонда президентских грантов, при поддержке туристической компании «Анюта» и Филиала ППК «РОСКАДАСТР» «БАЛТИЙСКОЕ АГП».