Сбер: с начала года выросло количество предпринимателей, открывших бизнес

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), с начала 2024 года в Северо-Западном регионе число россиян, решивших открыть ИП или ООО, увеличилось на 11%. Среди направлений, в которых граждане чаще всего регистрировали бизнес, наибольший прирост показали сферы предоставления персональных услуг (+50%), операций с недвижимостью (+26%) и производства продуктов питания (+25%).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбера:

«Сохраняется тенденция роста числа предпринимательниц. За девять месяцев число женщин, оформивших свое дело, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями с 1 января по 30 сентября 2024 года, составило 56% и 44% соответственно. Данное соотношение характерно для всех регионов Северо-Западного федерального округа практически в равной степени. Исключением являются Калининградская и Мурманская области, где установился паритет».

Как и год назад, два из пяти новых бизнесов в СЗФО открывает молодёжь: 40% зарегистрировавших свое дело — младше 35 лет, из них 14% приходится на категорию людей до 25 лет. Быстрее других молодеет бизнес в Новгородской и Архангельской областях — доля таких предпринимателей достигает 48%.

По данным исследования, среди регионов наибольший прирост по регистрациям бизнеса с начала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года показали Республика Карелия (75%), Новгородская (+27%), Вологодская и Калининградская области (+18%).

Распределение ИП и ООО за девять месяцев 2024 года составило 87% и 13% соответственно. Число ИП выросло на 2 процента.

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала более 12 тысяч ИП и ООО, которые открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета на территории СЗФО в 2024 году.

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