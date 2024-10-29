ГК «Продукты Питания» показала, как выращивают цыплят-бройлеров в регионе

Крупнейший локальный производитель мяса цыплят-бройлеров в Калининградской области — птицеводческий комплекс «Продукты Питания» — пригласил осмотреть производство одного из своих ключевых партнёров — компанию «Спар». Такой дружественный аудит уже стал традицией. На этот раз мероприятие посетили и представители региональных СМИ.
Журналисты и представители ритейла ознакомились с полным циклом производства: от закладки яйца до разделки и производства готового продукта. Первая локация — посёлок Орехово Багратионовского района. Здесь на земельном участке площадью 19 тыс. кв. метров находится инкубаторно-птицеводческая станция, введённая в эксплуатацию в 2018 году. Она рассчитана на 45 млн яиц в год. Производственное здание инкубатория оснащено современным оборудованием, которое обслуживает не только предприятия группы компаний «Продукты питания», но и другие птицеводческие компании региона. В рамках данного проекта дополнительно было построено 20 птичников мощностью 10 тыс. тонн готовой продукции в год, что позволило нарастить объём производства до 36 тыс. тонн мяса птицы.
Сначала яйцо поступает на склад с автоматической линией раскладки в лотки, затем — в камеру газации, где происходит дезинфекция. Следующий этап — инкубационный зал с автоматизированными шкафами. Инкубация эмбриона продолжается 18,5 суток. По истечении этого срока эмбрион поступают в зал перекладки, далее — в выводные залы. После трёх дней выводного периода суточный молодняк попадает на конвейер выборки и сортировки. Здесь цыплят сортируют и вакцинируют. Для дальнейшего выращивания новых жильцов спецтранспортом доставляют в птичники «Балтптицепрома» в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Общий цикл инкубации с момента закладки до вывода составляет 21 сутки.
Далее птица выращивается на калининградских кормах, основными компонентами которых являются кукуруза и пшеница, — без стимуляторов роста и антибиотиков. Ещё один секрет высоких вкусовых качеств продукта — его свежесть. С момента убоя и разделки до попадания мяса на прилавки проходит не более 24 часов. Этапы разделки и упаковки продукции гости также смогли увидеть своими глазами.
Татьяна Лунёва, президент управляющей компании «Продукты Питания»
Как отметили представители торговой сети «Спар», такие визиты для компании имеют большое значение. Они помогают лучше понять производственные процессы, оценить потенциал предприятия, наконец, убедиться в том, что продуктовой безопасности региона с такими лидерами рынка ничего не угрожает.
«Мы очень тщательно следим за качеством нашей продукции и безопасностью. Мы хотим, чтобы люди ели вкусную и безопасную еду. Это очень важно для нас, поэтому у нас осуществляется контроль на каждом этапе производства, начиная с яйца, заканчивая уже готовыми полуфабрикатами», — рассказала президент управляющей компании «Продукты Питания» Татьяна Лунёва.
С целью повышения качества и увеличения объёмов продукции компания регулярно инвестирует в модернизацию производства. В ближайшее время речь идёт об автоматизации рабочего процесса, строительстве дополнительных птицеферм, новом холодильнике, запуске производства панировочных сухарей и муки, а также модернизации очистных сооружений. «Эти проекты в общем объёме на сегодняшний день уже оцениваются более чем в миллиард рублей. Этапы инвестирования у нас расписаны до 2030 года», — добавила Татьяна Лунёва.
Рекицкий Владимир, коммерческий директор торговой сети «Спар»
Компания «Продукты Питания» — основной поставщик мяса птицы в розничную торговлю Калининградской области. Её доля в данном сегменте рынка достигает 60%. Одна из основных позиций в ассортименте компании — охлаждённая и замороженная тушка цыплёнка-бройлера. Предприятия Группы компаний «Продукты Питания» в рамках региональной программы доступных цен правительства Калининградской области обязались стабилизировать стоимость продукта как социально значимого. Такие цыплята в торговых сетях обозначены специальными голубыми ценниками.