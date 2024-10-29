ГК «Продукты Питания» показала, как выращивают цыплят-бройлеров в регионе

Крупнейший локальный производитель мяса цыплят-бройлеров в Калининградской области — птицеводческий комплекс «Продукты Питания» — пригласил осмотреть производство одного из своих ключевых партнёров — компанию «Спар». Такой дружественный аудит уже стал традицией. На этот раз мероприятие посетили и представители региональных СМИ.

Журналисты и представители ритейла ознакомились с полным циклом производства: от закладки яйца до разделки и производства готового продукта. Первая локация — посёлок Орехово Багратионовского района. Здесь на земельном участке площадью 19 тыс. кв. метров находится инкубаторно-птицеводческая станция, введённая в эксплуатацию в 2018 году. Она рассчитана на 45 млн яиц в год. Производственное здание инкубатория оснащено современным оборудованием, которое обслуживает не только предприятия группы компаний «Продукты питания», но и другие птицеводческие компании региона. В рамках данного проекта дополнительно было построено 20 птичников мощностью 10 тыс. тонн готовой продукции в год, что позволило нарастить объём производства до 36 тыс. тонн мяса птицы.

Сначала яйцо поступает на склад с автоматической линией раскладки в лотки, затем — в камеру газации, где происходит дезинфекция. Следующий этап — инкубационный зал с автоматизированными шкафами. Инкубация эмбриона продолжается 18,5 суток. По истечении этого срока эмбрион поступают в зал перекладки, далее — в выводные залы. После трёх дней выводного периода суточный молодняк попадает на конвейер выборки и сортировки. Здесь цыплят сортируют и вакцинируют. Для дальнейшего выращивания новых жильцов спецтранспортом доставляют в птичники «Балтптицепрома» в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Общий цикл инкубации с момента закладки до вывода составляет 21 сутки.

Далее птица выращивается на калининградских кормах, основными компонентами которых являются кукуруза и пшеница, — без стимуляторов роста и антибиотиков. Ещё один секрет высоких вкусовых качеств продукта — его свежесть. С момента убоя и разделки до попадания мяса на прилавки проходит не более 24 часов. Этапы разделки и упаковки продукции гости также смогли увидеть своими глазами.

«Мы очень тщательно следим за качеством нашей продукции и безопасностью. Мы хотим, чтобы люди ели вкусную и безопасную еду. Это очень важно для нас, поэтому у нас осуществляется контроль на каждом этапе производства, начиная с яйца, заканчивая уже готовыми полуфабрикатами», — рассказала президент управляющей компании «Продукты Питания» Татьяна Лунёва. С целью повышения качества и увеличения объёмов продукции компания регулярно инвестирует в модернизацию производства. В ближайшее время речь идёт об автоматизации рабочего процесса, строительстве дополнительных птицеферм, новом холодильнике, запуске производства панировочных сухарей и муки, а также модернизации очистных сооружений. «Эти проекты в общем объёме на сегодняшний день уже оцениваются более чем в миллиард рублей. Этапы инвестирования у нас расписаны до 2030 года», — добавила Татьяна Лунёва.

Как отметили представители торговой сети «Спар», такие визиты для компании имеют большое значение. Они помогают лучше понять производственные процессы, оценить потенциал предприятия, наконец, убедиться в том, что продуктовой безопасности региона с такими лидерами рынка ничего не угрожает.







Рекицкий Владимир, коммерческий директор торговой сети «Спар»

Компания «Продукты Питания» — основной поставщик мяса птицы в розничную торговлю Калининградской области. Её доля в данном сегменте рынка достигает 60%. Одна из основных позиций в ассортименте компании — охлаждённая и замороженная тушка цыплёнка-бройлера. Предприятия Группы компаний «Продукты Питания» в рамках региональной программы доступных цен правительства Калининградской области обязались стабилизировать стоимость продукта как социально значимого. Такие цыплята в торговых сетях обозначены специальными голубыми ценниками.