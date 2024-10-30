Быстрее и проще: как проверить и получить выигрыш в «Столото» клиентам «билайна»

Проверить результаты лотереи в «Столото» и забрать выигрыш клиенты «билайна» теперь могут на специальном сайте — vyplatabeeline.stoloto.ru. Здесь можно не только сразу узнать итоги лотереи, но и моментально вывести средства онлайн.

«Билайн» стал первым среди операторов сотовой связи, кто предоставил своим клиентам такой способ получения выигрыша у крупнейшего распространителя гослотерей. Деньги можно вывести сразу на счёт телефона. За один раз можно перевести до 15 000 рублей. Комиссия составит не более 10%.

Ещё одно преимущество для клиентов «билайна»  — упрощенная верификация. Достаточно зайти на сайт vyplatabeeline.stoloto.ru, ввести номер телефона, который указывали при покупке билета, и подтвердить вход с помощью бесплатного звонка на указанный номер.

Баланс мобильного телефона сегодня — это полноценный платёжный инструмент, с помощью которого можно не только осуществлять переводы, но и совершать огромное количество разных покупок. Например, в сервисе «Плати с билайн» можно оплачивать счета ЖКХ без комиссии, парковки, транспорт или пополнить кошелёк в Steam. А еще можно делать добрые дела и поддерживать проверенные «билайном»  благотворительные фонды.

Напомним, что баланс телефона в настоящий момент остается главным способом оплаты покупок в App Store и AppGallery для клиентов «билайна» . Пользователи могут оплачивать подписки, покупать игры и необходимые сервисы в популярных магазинах приложений, списывая средства прямо с баланса телефона.

Фото от Freepik

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
173
Реклама. beeline.ru
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter