Как «Этикетка» от «билайн» помогает решать финансовую проблему бизнеса

Российские компании теряют более 236 млрд рублей в год из-за неэффективных телефонных коммуникаций: звонки с незнакомых номеров вызывают у клиентов недоверие, и они все чаще их игнорируют. К таким выводам пришли эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина в своем исследовании «КиберЩит: Экономика безопасности бизнеса и граждан в мире цифровых коммуникаций».

Проблема особенно остро стоит для бизнеса, работающего через телефонные коммуникации: операторы теряют до половины своего времени из-за звонков, на которые пользователи не отвечают. Около 50% телемаркетинговых вызовов остаются без ответа именно из-за настороженности клиентов к звонкам с неизвестных номеров, а это, в свою очередь, снижает эффективность операционной работы и создает дополнительную нагрузку на сети.

Согласно исследованию Института Столыпина, отсутствие маркировки входящих вызовов приводит к значительным финансовым потерям бизнеса в России.





Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина: «Наше исследование показало, что, с учетом количества занятых в экономике по итогам 2023 года и размера средней зарплаты, связанные с этим финансовые потери для компаний и организаций достигают 236,2 млрд руб. в год и более. Поэтому рынку телекома необходимы решения, которые будут выгодны всем сторонам. Наше исследование показало, что ими могут стать сервисы маркировки входящих звонков».

«Билайн бизнес» предлагает решение этой проблемы с помощью сервиса «Этикетка», который позволяет компаниям передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая отображается на экране телефона клиента. При этом для использования сервиса клиентам не требуется устанавливать дополнительные приложения.

«Этикетка» уже стала востребованным инструментом для бизнеса, помогая компаниям напрямую информировать клиентов, избегая потери времени и выстраивая прозрачные коммуникации.