Ясный взгляд на будущее: салон «SUPER Оптика» открылся в новом формате!

В честь открытия салона оптики действует скидка 30% на все очки!

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,7 миллиарда человек имеют проблемы со зрением, и этот показатель продолжает расти. Врачи-офтальмологи всё чаще говорят, что подобные проблемы начинаются в раннем возрасте — близорукость можно встретить у детей и подростков.

Вот уже более 10 лет «SUPER Оптика» помогает жителям Калининграда сохранять зрение и заботиться о здоровье глаз.

Новый формат

В Калининграде на Ленинском проспекте, 35, открылся салон «SUPER Оптики» в новом формате. Здесь вы можете пройти бесплатную диагностику зрения у квалифицированных оптометристов, которые будут рады помочь каждому.

В ассортименте представлено более 2000 моделей оправ и очков , включая 200 моделей для детей;

, включая 200 моделей для детей; Профессиональные консультации по выбору очков и контактных линз;

Гарантия на продукцию 2 года, что подтверждает её высокое качество.

Специальные предложения

В честь открытия нового салона до конца ноября действуют скидки 30% на все очки. Это редкая возможность приобрести качественные оправы и солнцезащитные очки от 990 рублей.

Коллекции мировых брендов

Салон предлагает новые коллекции от известных мировых лидеров оптической индустрии, таких как Ray-Ban, Polaroid, Armani и Tommy Hilfiger. Это разнообразие позволяет каждому найти идеальные очки, которые не только улучшат зрение, но и подчеркнут индивидуальный стиль.

Как записаться

Чтобы воспользоваться предложением, запишитесь на консультацию по телефону 330-777 или на сайте super-optika.ru.

Не упустите шанс позаботиться о своём зрении с помощью профессионалов из «SUPER Оптики»!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.