Памяти святителя Тихона: в Гурьевске заложили камень в основание будущего храма

В Гурьевске в среду, 6 ноября, состоялась торжественная церемония освящения закладного камня в основание будущего храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Чин совершил митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим. Подробности — в материале «Нового Калининграда».

«2025 год посвящён памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Это удивительный человек, в очень тяжёлое время управлял РПЦ. Практически не было у него лёгких дней богослужения, но он достойно пронёс своё имя и достойно управлял тот отрезок времени, который Господь определил ему. Поэтому в год столетия со дня его кончины и начнётся строительство храма на этом месте», — рассказал собравшимся владыка Серафим.



К представителям духовенства и верующим также обратился заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов.

«До того момента, пока у человека нет места, куда бы он мог прийти к Богу, какие бы замечательные вокруг дома и сооружения ни были, всё равно будет духовная пустыня, — отметил он. — Очень важно, что эта духовная пустыня станет местом, куда человек может прийти и помолиться. Мы сами видим, как вокруг каждого православного храма преображается пространство, потому что нет в этом мире ничего сильнее, чем Божья милость и сила».

Храм планируют построить на Пражском бульваре, на земельном участке с кадастровым номером 39:03:060004:474, рядом с гимназией имени героя Российской Федерации Алексея Катериничева. Как отметил владыка Серафим, места прихожанам в существующем храме Вознесения на улице Зелёной на богослужениях в праздничные и воскресные дни часто не хватает. Верующие начали обращаться с просьбами о строительстве нового храма ещё десять лет назад, но подходящий участок земли никак не удавалось найти. Тем временем район активно развивался, на въезде в Гурьевск начали реализацию масштабного проекта. Речь о жилом комплексе «Включи» на 400 тыс. кв. м жилья с площадью застройки 42 га. Развитие социальной инфраструктуры микрорайона вышло на первый план.

Всё изменила встреча с руководством строительной компании «ССК Калининград», которая не только выкупила указанный участок земли и выделила его под храм, но и будет принимать непосредственное участие в строительстве под руководством церкви.

«Наша компания регулярно принимает активное участие в социальных проектах, значимых для области, — рассказал генеральный директор „ССК Калининград“ Артём Шабанов. — Мы считаем, что храм станет украшением города и района. Каждому жителю важно и нужно чувствовать себя близким Господу. Спасибо владыке за помощь и поддержку в этой инициативе».

Точные сроки строительства храма пока не называются. Прихожане уверены, что под руководством и при поддержке владыки Серафима планы удастся реализовать в ближайшее время.