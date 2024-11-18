Плати меньше — покупай больше: продукты и товары для дома в «Светофоре»

Сеть магазинов «Светофор» хорошо известна калининградцам, которые не любят бросать деньги на ветер и предпочитают разумный шопинг без переплат.

Секрет суперцен «Светофора» прост и понятен: речь не идет об экономии в ущерб качеству, выгода достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала.



Несмотря на то, что ассортимент магазинов сети «Светофор» — около 2000 наименований, здесь имеется все необходимое и даже сверх того. Продукты, хозяйственные товары, игрушки, товары для домашних питомцев, посуда, домашний текстиль, автотовары, отделочные материалы — здесь вы найдете все это и многое другое. Скоро главный праздник года, и пора пополнять запасы.

Вот некоторые позиции:

  • Балык «Кристалл» с/к кат.А вес. МК Голубевский — 500,90 р.
  • Филе горбуши н/к св/м вес 1 кг Хладпром — 537,90 р.
  • Майонез Ряба Провансаль 50,5% 1000гр д/п НМЖК ТД ООО — 162,90 р.
  • Новогодний подарок Веселая компания 1 кг — 399,90 р.
  • Черешня красная в легком сиропе, 750 г, ст./б ООО Гранд Стар −197,05 р.
  • Цикорий растворимый 300 гр, Фаворит ООО — 99,45 р.
  • Хлебцы хрустящие «100%» ржаные 100 г, Елизавета — 38,29 р.
  • Икра лососевая структурированная 140 г ж/б Картас Морепродукт ООО — 126,31 р.
  • Сыр плавленый «Президент» ветчина круг 36% 280 гр БЗМЖ Лакталис Истра — 141,19 р.
  • Сок детский Дары Кубани яблоко/яблоко вишня 125 мл ЮСК — 17,18 р.
  • Соевый соус «Ямчан»; 1 л — 95,94 р.
  • Сливки сгущенные с сахаром 19%, БЗМЖ, ГОСТ, 380 г, ж/б «Брасовские сыры» ООО — 74,82 руб.
  • Перец фаршированный мясом и рисом 525 г ж/б ключ Совок, ООО «Балтком» — 157,72 р.
  • Оливки с косточкой «Кубаночка»; 360 г, ст/б, ООО «Гранд Стар» — 133,91 р.
  • Манго сушеное лепестки 0,5 кг — 424,71 р.
  • Конфета халва подсолнечная глазированная 1кг ООО «Степь Инвестиции» — 253,33 р.
  • Колбаса с/к натурального копчения «Останкино», 500 г — 321,30 р.
  • Колбаса вареная «Классическая» ТД «Коровино» в/с, вес «Останкино новый стандарт» ООО — 184,82 р.
  • Изделия «Лакмик» со вкусом топленого молока 0,5 кг ООО ПГ «Русский хлеб» — 81,87 р.
  • Завтраки готовые «Колечки с ягодным вкусом» 500 г, ООО «Оптима» — 93,87 р.
  • Креветка королевская 30/40 с/м, вес., 1 кг — 631,80 р.



Представлен и ассортимент товаров для дома, текстиль, посуда, инструменты, товары для животных — все это вы найдете в магазинах «Светофор». Само собой, по низким ценам.

  • Капсулы Биолан Color д/стирки д/п 35шт. «Нэфис Косметикс» АО — 330,90 р.
  • Универсальный концентрированный стиральный порошок «Сакура» 1,3 кг — 258,90 р.
  • Эмаль аэрозольная алкидная универсальная, RAL в ассорт те, 520 мл, расход 3 м2 — 233,64 р.
  • Швабра флеттер микрофибра «Бархат» бт 43*13 см — 164,56 р.
  • Тарелка десертная «Идиллия» 19 см — 57,00 р.
  • Сковорода блинная литая 22 см — 787,09 р.
  • Сапоги «Эва» меховые жен./муж. р. 36–47 — 641,92 р.
  • Подушка анатомическая Memory Foam с эффектом памяти 12*60*40 см (латекс) — 1265,91 р.
  • Кондиционер для тканей Bonix 3л.,«БЫТХИМТОРГ» ООО — 156,80 р.

Перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.

Справка

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Индустриальная, 2, м-н «Клондайк», ул. 4-я Большая окружная, 35
+7 906 213 56 14
Вконтакте

Светофор Гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, пос. Невское, ул. Гагарина, 239В, Агрокомплекс «Мираторг»
+7 909 783 71 09
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 10
+7 906 213 12 18
Вконтакте

Светофор гипермаркет низких цен

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 13Б
+7 906 230 56 01
Все филиалы
Реклама. ООО «Торгсервис39». ИНН 3914023831
Есть мнение

Есть мнение: отрицание, гнев, торг, депрессия, увольнение Любивого

Обозреватель «Нового Калининграда» Денис Шелеметьев — о недосказанностях в деле экс-главврача БСМП.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter