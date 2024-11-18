Плати меньше — покупай больше: продукты и товары для дома в «Светофоре»

Сеть магазинов «Светофор» хорошо известна калининградцам, которые не любят бросать деньги на ветер и предпочитают разумный шопинг без переплат.

Секрет суперцен «Светофора» прост и понятен: речь не идет об экономии в ущерб качеству, выгода достигается за счет закупок сетью товаров напрямую у производителей, а также благодаря отсутствию мерчендайзеров и работников торгового зала.







Несмотря на то, что ассортимент магазинов сети «Светофор» — около 2000 наименований, здесь имеется все необходимое и даже сверх того. Продукты, хозяйственные товары, игрушки, товары для домашних питомцев, посуда, домашний текстиль, автотовары, отделочные материалы — здесь вы найдете все это и многое другое. Скоро главный праздник года, и пора пополнять запасы.



Вот некоторые позиции:



Балык «Кристалл» с/к кат.А вес. МК Голубевский — 500,90 р.

Филе горбуши н/к св/м вес 1 кг Хладпром — 537,90 р.

Майонез Ряба Провансаль 50,5% 1000гр д/п НМЖК ТД ООО — 162,90 р.

Новогодний подарок Веселая компания 1 кг — 399,90 р.

Черешня красная в легком сиропе, 750 г, ст./б ООО Гранд Стар −197,05 р.

Цикорий растворимый 300 гр, Фаворит ООО — 99,45 р.

Хлебцы хрустящие «100%» ржаные 100 г, Елизавета — 38,29 р.

Икра лососевая структурированная 140 г ж/б Картас Морепродукт ООО — 126,31 р.

Сыр плавленый «Президент» ветчина круг 36% 280 гр БЗМЖ Лакталис Истра — 141,19 р.

Сок детский Дары Кубани яблоко/яблоко вишня 125 мл ЮСК — 17,18 р.

Соевый соус «Ямчан»; 1 л — 95,94 р.

Сливки сгущенные с сахаром 19%, БЗМЖ, ГОСТ, 380 г, ж/б «Брасовские сыры» ООО — 74,82 руб.

Перец фаршированный мясом и рисом 525 г ж/б ключ Совок, ООО «Балтком» — 157,72 р.

Оливки с косточкой «Кубаночка»; 360 г, ст/б, ООО «Гранд Стар» — 133,91 р.

Манго сушеное лепестки 0,5 кг — 424,71 р.

Конфета халва подсолнечная глазированная 1кг ООО «Степь Инвестиции» — 253,33 р.

Колбаса с/к натурального копчения «Останкино», 500 г — 321,30 р.

Колбаса вареная «Классическая» ТД «Коровино» в/с, вес «Останкино новый стандарт» ООО — 184,82 р.

Изделия «Лакмик» со вкусом топленого молока 0,5 кг ООО ПГ «Русский хлеб» — 81,87 р.

Завтраки готовые «Колечки с ягодным вкусом» 500 г, ООО «Оптима» — 93,87 р.

Креветка королевская 30/40 с/м, вес., 1 кг — 631,80 р.

Представлен и ассортимент товаров для дома, текстиль, посуда, инструменты, товары для животных — все это вы найдете в магазинах «Светофор». Само собой, по низким ценам.

Капсулы Биолан Color д/стирки д/п 35шт. «Нэфис Косметикс» АО — 330,90 р.

Универсальный концентрированный стиральный порошок «Сакура» 1,3 кг — 258,90 р.

Эмаль аэрозольная алкидная универсальная, RAL в ассорт те, 520 мл, расход 3 м2 — 233,64 р.

Швабра флеттер микрофибра «Бархат» бт 43*13 см — 164,56 р.

Тарелка десертная «Идиллия» 19 см — 57,00 р.

Сковорода блинная литая 22 см — 787,09 р.

Сапоги «Эва» меховые жен./муж. р. 36–47 — 641,92 р.

Подушка анатомическая Memory Foam с эффектом памяти 12*60*40 см (латекс) — 1265,91 р.

Кондиционер для тканей Bonix 3л.,«БЫТХИМТОРГ» ООО — 156,80 р.





Перед магазинами оборудованы парковки для автомобилей. Ищите ближайшие супермаркеты «Светофор» здесь.