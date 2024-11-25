Учёный стал гостем комедийного шоу о фантастике «Моя мама — голограмма»





Проект объединяет ученых и комиков для обсуждения захватывающих футуристических технологий, находящихся в разработке российских исследователей.

Известный российский учёный и специалист в области квантовых технологий Максим Острась из Калининграда стал одним из участников нового комедийного шоу «Моя мама — голограмма», 1-й сезон которого стартовал на онлайн-платформах VK Видео и Wink. Сергей рассказал о своей разработке и совместно с ведущими шоу — Дмитрием Хрусталёвым и блогером Янчиком (Ян Шаймухаметов), а также популярными комиками обсудил перспективы создания бесконечного источника энергии.

Максим Острась возглавляет проект QLU, спин-офф Российского квантового центра, который занимается разработкой сверхчувствительных магнитных сенсоров для медицинских применений. Его исследования, среди прочего, направлены на создание нейроинтерфейсов, позволяющих отслеживать активность мозга и потенциально «читать» мысли. Это даёт возможности для создания новых методов диагностики и взаимодействия. Такая технология имеет грандиозный потенциал, поскольку позволяет исследовать мозг без хирургического вмешательства.





«Шоу „Моя мама — голограмма“ — это интересный и свежий взгляд на науку. Я рад, что учёные могут рассказать о своей научной деятельности не только профессиональной аудитории, но и всем, кто интересуется наукой и технологиями. Через юмор мы хотим показать, что наука может быть интересной и доступной для всех» — комментирует Вадим Бакин, автор идеи и генеральный директор агентства креативных коммуникаций MILONASK.

«Моя мама — голограмма» — шоу, в котором встречаются комики и ученые. Ученый рассказывает о фантастическом будущем своей работы, а комики выступают «за» или «против». Они делятся на две команды, чтобы отстоять противоположные взгляды: одни верят в светлое будущее инновации, а другие сомневаются в ее положительном влиянии. В каждом выпуске зрители и ученый голосуют за ту команду, которая была наиболее убедительной и смешной.

В подготовке ученых к участию в шоу помогала ассоциация Science Slam — организаторы множества научно-популярных событий в нашей стране.

Проект создан агентством креативных коммуникаций MILONASK при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Новый выпуск шоу (18+) можно посмотреть эксклюзивно на платформах VK Видео и Wink.