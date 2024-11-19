Музей Мирового океана приглашает на выставку «Морской роман под парусом»

Литература о море для Музея Мирового океана имеет особое значение. Маринистика — это не только приключения и поэтическое описание морской стихии и дальних стран. Это страницы истории судостроения, выдающихся морских походов и сражений, деятельности русских адмиралов и путешественников, которые отражены в отчетах о путешествиях и мемуарах.

Новый проект «Морской роман под парусом» — это рассказ о знаменитых кругосветных экспедициях, великих капитанах, людях, увлеченных морем, и их литературных произведениях. Он объединит в выставочном пространстве произведения изобразительного искусства, авторские фотографии, редкие книги из музейного фонда о путешествиях, море и тех, кому удалось покорить эту стихию.

Один из разделов экспозиции — «По следам великих путешественников» — посвящен мореплавателям, открывателям новых земель. О кругосветных путешествиях второй половины XVIII — начала XIX веков мы знаем из произведений И. Крузенштерна, Ю. Лисянского, О. Коцебу, Ф. Беллинсгаузена, Ф. Литке и других российских морских деятелей. Их отчёты о путешествиях — это увлекательные литературные произведения, которые расширяли кругозор обычных читателей.

Мы грезим парусниками, с детства читая Жюля Верна, Джека Лондона, Александра Грина. Другой раздел выставки — «По волнам литературных произведений» — представит посетителю книги, написанные мастерами слова — участниками морских экспедиций и путешествий, писателями-романтиками, для которых море — стихия, открывающая личностные качества человека. Наиболее значительное произведение в жанре морских путешествий — книга «Фрегат Паллада» Ивана Александровича Гончарова (1812–1891), в которой автор описал кругосветное путешествие на военном парусном корабле «Паллада» в 1852–1855 годах. Автору было интересно всё — от кулинарных традиций, одежды разных народов до их ритуалов, верований и мировосприятия.

Особый раздел выставки — «„Морской роман“ по-калининградски». Здесь посетитель сможет познакомиться с книгами из серии «Морской роман» Калининградского книжного издательства, которая выпускалась с 1963 по 1993 годы и имела особый, уменьшенный, «карманный» формат. В данной серии издавались романы морской тематики известных русских и зарубежных писателей.

Выставочный проект «Морской роман под парусом» познакомит посетителей с развитием жанра маринистики, вдохновленного путешествиями под парусом.

Выставка «Морской роман под парусом» откроет свои двери для посетителей 29 ноября. (Выставочный центр «Пакгауз», Калининград, наб. Петра Великого, 5).

Фотографии Ю.Н. Иванова из коллекции Музея Мирового океана.

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