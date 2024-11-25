Торговый комплекс «Сельма» отмечает День рождения — нам 20 лет!

Уважаемые покупатели, 30 ноября у торгового комплекса «Сельма» важная дата — нам 20 лет! Год за годом мы росли и развивались — и на сегодня превратились в современный торговый кластер.

В честь этого знаменательного события мы подготовили для вас множество сюрпризов!
Только 30 ноября у нас действует специальная акция: скидка 20% на широкий ассортимент продуктов питания, услуг и промышленных товаров. Это отличная возможность приобрести всё необходимое по выгодной цене. В акции участвуют все магазины нашего торгового комплекса!*

Для наших маленьких гостей мы организовали увлекательную программу развлечений на всех трёх этажах ТРЦ «Экватор». Праздник будет наполнен играми, конкурсами и весельем. Ваш ребенок точно не заскучает!

Первый этаж
12:00–16:00 — бесплатный аквагрим

Второй этаж
13:00–13:40 — игровой блок с аниматорами
14:00–14:40 — Крио — Шоу
15:00–15:40 — Игровой блок с аниматорами

Третий этаж
12:10–12:50 — Игровой блок с аниматорами
13:10–13:50 — Шоу мыльных пузырей
14:10–14:50 — Игровой блок с аниматорами
15:10–15:50 — Шоу «Сухой лёд»

Кроме того, в этот день для всех посетителей предоставляется бесплатная парковка. Теперь вы можете совершать покупки без лишних забот о месте для вашего автомобиля.


Не упустите шанс стать частью нашего праздника и воспользоваться уникальными предложениями. Ждем вас 30 ноября в торговом комплексе «Сельма» по ул. Ген. Челнокова, 11

*о предоставлении скидки уточняйте у продавцов-консультантов. В акции участвуют все магазины и поставщики коммерческих услуг на территории ТК «Сельма», ТЦ «Сельма», ТРЦ «Экватор», ТЦ «Гринмаркет».

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