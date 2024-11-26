В Калининграде в третий раз вручили «Янтарный циркуль»

«Янтарный циркуль» — это единственная в России премия для проектировщиков, учрежденная компанией «ПРО_электро». Традиционно она приурочена к профессиональному празднику — Дню проектировщика. В 2024 году состоялось ее третье вручение.

В этом году было подано более 20 проектов для участия в конкурсе в 8 номинациях. Кроме того, на торжественной церемонии была объявлена специальная номинация премии «Янтарный циркуль» — за долгосрочное сотрудничество. Традиционно в конкурсе участвуют проектировщики систем энергоснабжения и освещения, работающие на территории Калининградской области.





Глава городского округа «Город Калининград» Олег Аминов пожелал участникам и организаторам премии «Янтарный циркуль» дальнейшего развития и выразил надежду, что в следующем году номинаций будет еще больше и все участники премии реализуют свои творческие замыслы.

В мероприятии также приняли участие представители крупнейших российских заводов-производителей электротехнического и светового оборудования, которые представили в Калининграде новинки.

Генеральными спонсорами премии в этом году выступили: один из крупнейших российских заводов-производителей — «Курский электроаппаратный завод» (КЭАЗ) и производитель полимерных труб — «Энергопласт».

Александр Петрушенко, региональный менеджер по продажам OOO «Курский электроаппаратный завод», генеральный спонсор премии «Янтарный циркуль» 2024: «В рамках презентации было представлено много новинок нашего завода. Мы постоянно работаем над локализацией стратегически важных продуктов для энергонезависимости в целом Российской Федерации. Оборудование от „КЭАЗ“ применяется практически в каждом проекте, которые был номинирован на премию в этом году. Мы реализуем масштабные проекты в регионе. Например, культурно-образовательный кластер на Октябрьском острове. Филиал Третьяковской галереи, Школа музыкального искусства и филиал Большого театра спроектированы с использованием нашего оборудования».

Компания «Энергопласт» также имеет опыт реализации проектов в Калининградской области. Ее оборудование применялось при строительстве стадиона к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Как отметил руководитель отдела продаж ООО «Энергопласт» Вадим Башимов, сейчас компания совместно с «ПРО_электро» открывает в регионе склад для того, чтобы защитные трубы использовались при строительстве технологического присоединения объекта к энергетической структуре.

Также спонсорами выступили российский производитель опор и светильников и светотехнического оборудования наружного освещения — «Алюмпарк», производитель шипопровода «Сибар» и российских производитель кабеленесущих систем — «Промрукав». Дистрибьютером этих компаний в регионе является «ПРО_электро».

Победителем в номинации «Премия в области электроэнергетической инфраструктуры» стал проект строительства новой подстанции 110 киловольт «Заводская» с установкой двух трансформаторов по 63 МВА в Неманском районе. Проектировщик Александр Вялов отметил, что проект очень важен для региона. «Подстанция „Заводская“ — это мощная электрическая станция, которая будет питать гигафабрику по производству литиевых батарей. Над проектом работало огромное количество людей и организаций. Я всего лишь технический исполнитель на низовом уровне данного объекта. До реализации этого проекта в нашем регионе не было объектов, потребляющих такую мощность в 50 гигаватт».

Также спонсорами выступили российский производитель опор и светильников и светотехнического оборудования наружного освещения — «Алюмпарк», производитель шипопровода «Сибар» и российских производитель кабеленесущих систем — «Промрукав». Дистрибьютером этих компаний в регионе является «ПРО_электро».

Премия стала неформальной площадкой для общения проектировщиков, производителей оборудования и специалистов компании «ПРО_электро».

Победители премии «Янтарный циркуль» 2024 года:

1. Премия в области социальной инфраструктуры

Строительство детского сада по ул. Лазурной в г. Гурьевске Калининградской области.

Автор Вениамин Якунин.

2. Премия в области транспортной инфраструктуры

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Советск — Гусев».

Автор Светлана Марченко.

3. Премия в области благоустройства городской территории.

Проект благоустройства территории Борисовского бульвара, расположенного на пересечении улиц Врубеля и Казачьей в Калининграде.

Автор Антон Соболь.

4. Премия в области промышленного производства.

Ветеринарно-санитарный утильзавод вблизи поселка Ельняки Гвардейского района.

Автор Виталий Колобов.

5. Премия в области коммерческой недвижимости

Комплекс апартаментов по адресу: Калининградская обл., г. Балтийск, участок с к.н. 39:14:010430:395

Автор Елена Скосырева.

6. Специальная номинация за масштабный проект, реализованный калининградским проектировщиком на территории России.

«Спортивный комплекс им. Э.А. Стрельцова (новое строительство)», реализация этапа 3 — центральная спортивная арена спортивного комплекса им. Э.А. Стрельцова.

Автор Денис Юшкевичус.

7. Премия в области объектов туристической инфраструктуры.

Капитальный ремонт системы электроснабжения здания гостиницы «Золотая бухта» в Калининграде, ул. Б. Хмельницкого, 53.

Автор Виктория Колобова.

8. Премия в области электроэнергетической инфраструктуры

Строительство новой ПС 110 кВ «Заводская» с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Неманский муниципальный район, поселок Ганновка.

Автор Александр Вялов.

9. Специальная номинация за долгосрочное сотрудничество вручена Светлане Николаевне Карповой, которая взаимодействует с компанией «Про_электро» с момента основания, то есть больше 7 лет.