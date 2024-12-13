Назначен директор Калининградского филиала МФЮА

Приказом ректора Московского финансово-юридического университета МФЮА директором Калининградского филиала назначен Вадим Филиппов, до этого работавший первым заместителем директора.

Вадим Николаевич родился и вырос в Калининграде. В 1989 году окончил факультет радиосвязи Калининградского высшего военно-морского училища. Проходил военную службу на Северном и Балтийском флотах. Закончил службу командиром бригады одного из Главных Управлений МО РФ. В 2010 году получил второе высшее образование в Северо-Западной академии государственной службы, по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Вадим Филиппов является капитаном первого ранга запаса, председателем Совета КРОО ветеранов специальных частей, членом Президиума Союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов Дважды Краснознаменного Балтийского флота. В разные годы он занимал должности заместителя главы администрации Гурьевского городского поселения, первого заместителя главы администрации Янтарного городского округа, директора Калининградского филиала Современной гуманитарной академии, директора Калининградского института экономики. В 2020 году был назначен на должность первого заместителя директора Калининградского филиала Московского финансово-юридического университета МФЮА. Является членом-корреспондентом Академии компьютерных наук. Автор ряда научных публикаций. Женат. Имеет троих детей.

Благодаря усердной работе Вадима Филиппова за четыре года были достигнуты значительные результаты по развитию системы образования Калининградской области. В 2022 году был открыт второй корпус филиала по адресу: г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, 42Б; в 2023 году втрое увеличилось количество образовательных программ всех форм обучения (на сегодняшний день в Калининградском филиале МФЮА реализуются 13 программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), 12 программ среднего профессионального образования; с 2024 года успешно реализуются программы дополнительного профессионального образования. Университет МФЮА является единственным в регионе вузом со статусом «Университет», где ведётся набор абитуриентов на «Государственное и муниципальное управление», в том числе только в МФЮА есть очная магистратура по данному направлению.

На сегодняшний день Калининградский филиал МФЮА стал самым крупным филиалом университета — более 4 000 студентов получают образование по всем формам обучения. Университет готовит высококвалифицированных специалистов для органов государственного и муниципального управления, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ряда отраслей городского хозяйства. В 2027 году филиалу исполнится 30 лет. За этот период более 13 000 выпускников нашли применение полученным знаниям и навыкам в градообразующих предприятиях Калининградской области.