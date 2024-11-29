«Билайн»: с абонементом на связь калининградцы могут сэкономить до 30%

Оператор «билайн» запустил акцию «Абонементы на „Тарифе UP“» для новых клиентов. Чтобы получить скидку 15% или 30%, необходимо приобрести СИМ-карту в офисе обслуживания и сразу пополнить баланс на 3 или 6 месяцев соответственно.

Оплачивая связь заранее, клиенты могут не только сэкономить на звонках и мобильном интернете, но и на несколько месяцев забыть о необходимости пополнять баланс — пакеты минут и гигабайт будут обновляться автоматически.

Чтобы связь была как выгодной, так и безопасной, «билайн» запустил сервис «Моя безопасность». Он автоматически блокирует звонки мошенников. Если система оператора сомневается хотя бы на 1% в том, что звонок исходит от злоумышленника, она пропустит звонок, но пометит его как подозрительный. Сервис работает и в мессенджерах тоже.

Стать участниками акции «Абонементы на „Тарифе UP“» могут новые клиенты «билайна», внести оплату необходимо в день подключения. Акция действует с 01.11.2024 по 31.12.2024 на «Тарифе UP» при любой комбинации пакетов минут и Гб мобильного интернета. Подробности на сайте оператора.

Фото от Freepik

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
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