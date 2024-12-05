Складки и выпирающий живот: как убрать и подтянуть кожу

Образ идеальной женской фигуры, в особенности размера округлости живота, менялся так же, как и мода. Сейчас животик может быть любым, и можно смело его демонстрировать, надев модный кроп-топ и юбку с низкой посадкой. Но бывает так, что для обретения внутренней уверенности в привлекательности своего живота не хватает совсем немного. В этом случае на помощь приходит пластическая хирургия, в арсенале которой достаточное количество инструментов, чтобы создать ровный живот и соблазнительные изгибы фигуры.

Пластика живота: как получить ровный живот и изящную талию

Пластические хирурги сети клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic рассказали, как убрать выпирающий живот, нужно ли специально худеть перед операцией и почему даже женщины, увлеченные спортом, прибегают к липосакции.

Коциенко Андрей Сергеевич, пластический хирург, стаж 12 лет:

— Если рассматривать вопрос формирования талии и аккуратного живота, то можно выделить четыре главные причины обращений, для каждой из которых будет свой набор манипуляций.

На практике мы встречаем очень много женщин, которые попали в определенную жизненную ситуацию, подтолкнувшую их пересмотреть свою жизнь: например, переезд, разрыв отношений или смена деятельности. Они хотят выглядеть по-новому, выбрать другие привычки и в целом внести коррективы в свой образ жизни.

В клинику они обращаются за тем, чтобы как можно скорее перейти в другой вес, скорректировать объемы, подтянуть кожу и увидеть себя в новом желанном облике, который далее уже можно поддерживать спортом и питанием.

Как правило, оптимальным сочетанием для таких пациентов становятся липосакция и липоскульптурирование тела — когда хирург не только убирает лишний объем, но и контурирует фигуру, перераспределяя жировую ткань. Это позволяет сформировать женственные изгибы и очертания подтянутой фигуры.

2. После многократных проб и ошибок нет желанного результата на весах и в объемах

Пластическая хирургия считается «спасительным кругом» для тех, кто не может избавиться от значительного объема скопившихся жировых отложений. Причины их возникновения могут быть разными, но пациентов объединяет одно — после долгого пути к стройной фигуре, многократных проб и ошибок они не получили желаемый результат. После этого они готовы к оперативному вмешательству, чтобы радикально изменить ситуацию и за одну процедуру убрать значительную часть жировых отложений. Липосакция в этом случае наиболее подходящий вариант — за одну операцию можно безопасно удалять до 10 л жировых отложений.

Бывают случаи, когда пациент радикально меняет свой облик, и существенно снижает вес за небольшой срок, тогда может возникнуть потребность в проведении абдоминопластики. Так как при быстром и существенном уменьшении объемов возникает излишек кожи, который на практике невозможно на 100% убрать спортом и массажами. Абдоминопластика позволяет за один раз удалить возникший избыток кожи и сформировать аккуратный ровный живот.





3. Послеродовое восстановление прежних контуров фигуры

Прокопцов Александр Сергеевич, пластический хирург. Стаж 5 лет:

— Для большого количества современных мам визит к пластическому хирургу не воспринимается как что-то особенное. Многие приходят на консультацию уже после нескольких месяцев после родов, чтобы понимать, как оптимально восстановиться — через спорт, косметологические процедуры или с помощью пластической хирургии.

За пластикой живота больше всего пациентов обращается спустя несколько лет — после самостоятельных попыток уменьшит объем талии, живота и вернуть тонус коже. Обычно для этих целей пробуют ЛФК, занятия в тренажёрном зале, всевозможные массажи или душ «Шарко». Эффект от процедур, безусловно, есть, но он достаточно краткосрочный. А если мама замечает, что живот начал «выпирать», велика вероятность того, что возник диастаз прямых мышц живота, который возможно устранить только при помощи хирургии.





В зависимости от показаний и индивидуальной ситуации пациента мы можем порекомендовать абдоминопластику с ушиванием диастаза и мини-липосакцией, только липосакцию или сочетание абдоминопластики и липосакции. Часто вместо с абдоминопластикой мы проводим пластику пупка, делая его более аккуратным.

Если у пациента есть растяжки на животе или дряблость кожи, то после проведения пластической операции можно провести процедуру микроигольчатого RF-лифтинга. Это позволяет получить очень хороший эффект подтяжки кожи, увеличить ее тургор и сократить видимость растяжек.

4. Локальные жировые отложения, которые трудно убрать диетами и спортом

Костин Игорь Владимирович, пластический хирург, стаж 31 год:



— Еще одна группа пациентов — увлеченные спортом. К пластической хирургии они обращаются, когда даже интенсивные тренировки не помогают убрать жировые отложения в определенном месте.

Такие локальные жировые отложения еще называют «жировыми ловушками». Фактически это локации естественного скопления жировых клеток, которые при соблюдении диеты и тренировочного режима уходят в последнюю очередь. Они могут находится в разных анатомических зонах — на животе, талии, на руках или бедрах, над коленями, на внутренней или внешней стороне бедер.

Пациент может быть обладателем подтянутой фигуры, но при этом с небольшим округлым животиком, интенсивно качать пресс, но не достигать желаемого рельефа. Очень популярно устранение жировой складки над коленями, которая может возникать даже у обладательниц очень стройных ног.

Операция малоинвазивная, не требует длительной реабилитации и переносится достаточно комфортно. Многие планируют ее всего за месяц до отпуска, чтобы дефилировать в новых купальниках с еще большей уверенностью в своей привлекательности.

Желание обрести красивый плоский живот и изящные формы — то, что сделало абдоминопластику и липосакцию одними из самых популярных операций последнего времени, и спрос на них только растет.

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