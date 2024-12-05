Складки и выпирающий живот: как убрать и подтянуть кожу

Образ идеальной женской фигуры, в особенности размера округлости живота, менялся так же, как и мода. Сейчас животик может быть любым, и можно смело его демонстрировать, надев модный кроп-топ и юбку с низкой посадкой. Но бывает так, что для обретения внутренней уверенности в привлекательности своего живота не хватает совсем немного. В этом случае на помощь приходит пластическая хирургия, в арсенале которой достаточное количество инструментов, чтобы создать ровный живот и соблазнительные изгибы фигуры.
Пластика живота: как получить ровный живот и изящную талию
Пластические хирурги сети клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic рассказали, как убрать выпирающий живот, нужно ли специально худеть перед операцией и почему даже женщины, увлеченные спортом, прибегают к липосакции.
Коциенко Андрей Сергеевич, пластический хирург, стаж 12 лет:
— Если рассматривать вопрос формирования талии и аккуратного живота, то можно выделить четыре главные причины обращений, для каждой из которых будет свой набор манипуляций.1. Тот самый «волшебный толчок» перед тем, как начать новую жизнь
На практике мы встречаем очень много женщин, которые попали в определенную жизненную ситуацию, подтолкнувшую их пересмотреть свою жизнь: например, переезд, разрыв отношений или смена деятельности. Они хотят выглядеть по-новому, выбрать другие привычки и в целом внести коррективы в свой образ жизни.
В клинику они обращаются за тем, чтобы как можно скорее перейти в другой вес, скорректировать объемы, подтянуть кожу и увидеть себя в новом желанном облике, который далее уже можно поддерживать спортом и питанием.
Как правило, оптимальным сочетанием для таких пациентов становятся липосакция и липоскульптурирование тела — когда хирург не только убирает лишний объем, но и контурирует фигуру, перераспределяя жировую ткань. Это позволяет сформировать женственные изгибы и очертания подтянутой фигуры.
2. После многократных проб и ошибок нет желанного результата на весах и в объемахПластическая хирургия считается «спасительным кругом» для тех, кто не может избавиться от значительного объема скопившихся жировых отложений. Причины их возникновения могут быть разными, но пациентов объединяет одно — после долгого пути к стройной фигуре, многократных проб и ошибок они не получили желаемый результат. После этого они готовы к оперативному вмешательству, чтобы радикально изменить ситуацию и за одну процедуру убрать значительную часть жировых отложений. Липосакция в этом случае наиболее подходящий вариант — за одну операцию можно безопасно удалять до 10 л жировых отложений.
Бывают случаи, когда пациент радикально меняет свой облик, и существенно снижает вес за небольшой срок, тогда может возникнуть потребность в проведении абдоминопластики. Так как при быстром и существенном уменьшении объемов возникает излишек кожи, который на практике невозможно на 100% убрать спортом и массажами. Абдоминопластика позволяет за один раз удалить возникший избыток кожи и сформировать аккуратный ровный живот.
3. Послеродовое восстановление прежних контуров фигуры
Прокопцов Александр Сергеевич, пластический хирург. Стаж 5 лет:
— Для большого количества современных мам визит к пластическому хирургу не воспринимается как что-то особенное. Многие приходят на консультацию уже после нескольких месяцев после родов, чтобы понимать, как оптимально восстановиться — через спорт, косметологические процедуры или с помощью пластической хирургии.
За пластикой живота больше всего пациентов обращается спустя несколько лет — после самостоятельных попыток уменьшит объем талии, живота и вернуть тонус коже. Обычно для этих целей пробуют ЛФК, занятия в тренажёрном зале, всевозможные массажи или душ «Шарко». Эффект от процедур, безусловно, есть, но он достаточно краткосрочный. А если мама замечает, что живот начал «выпирать», велика вероятность того, что возник диастаз прямых мышц живота, который возможно устранить только при помощи хирургии.
В зависимости от показаний и индивидуальной ситуации пациента мы можем порекомендовать абдоминопластику с ушиванием диастаза и мини-липосакцией, только липосакцию или сочетание абдоминопластики и липосакции. Часто вместо с абдоминопластикой мы проводим пластику пупка, делая его более аккуратным.Если у пациента есть растяжки на животе или дряблость кожи, то после проведения пластической операции можно провести процедуру микроигольчатого RF-лифтинга. Это позволяет получить очень хороший эффект подтяжки кожи, увеличить ее тургор и сократить видимость растяжек.
4. Локальные жировые отложения, которые трудно убрать диетами и спортом
Костин Игорь Владимирович, пластический хирург, стаж 31 год:
— Еще одна группа пациентов — увлеченные спортом. К пластической хирургии они обращаются, когда даже интенсивные тренировки не помогают убрать жировые отложения в определенном месте.
Такие локальные жировые отложения еще называют «жировыми ловушками». Фактически это локации естественного скопления жировых клеток, которые при соблюдении диеты и тренировочного режима уходят в последнюю очередь. Они могут находится в разных анатомических зонах — на животе, талии, на руках или бедрах, над коленями, на внутренней или внешней стороне бедер.
Пациент может быть обладателем подтянутой фигуры, но при этом с небольшим округлым животиком, интенсивно качать пресс, но не достигать желаемого рельефа. Очень популярно устранение жировой складки над коленями, которая может возникать даже у обладательниц очень стройных ног.
Операция малоинвазивная, не требует длительной реабилитации и переносится достаточно комфортно. Многие планируют ее всего за месяц до отпуска, чтобы дефилировать в новых купальниках с еще большей уверенностью в своей привлекательности.
Желание обрести красивый плоский живот и изящные формы — то, что сделало абдоминопластику и липосакцию одними из самых популярных операций последнего времени, и спрос на них только растет.
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