«Наше поколение за мир и единение»: в Светлогорске прошел национальный форум

В Светлогорске на площадке Театра эстрады «Янтарь-холл» 10 декабря 2024 года Правительством Калининградской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проведен II Межрегиональный национальный форум «Наше поколение за мир и единение».

В работе форума приняло участие свыше 250 человек: руководители органов публичной власти Калининградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных и муниципальных учреждений образования, культуры и молодежной политики, а также представители широкого круга общественности .

На пленарном заседании к участникам форума обратился первый заместитель председателя регионального правительства — полномочный представитель губернатора в региональном Законодательном собрании С.В. Елисеев, который подчеркнул важность деятельности всех заинтересованных сторон в реализации основных стратегических целей государства, направленных на национальную безопасность Российской Федерации, укрепление единства многонационального народа страны и патриотизма, сохранение истории нашего Отечества, памяти дедов и отцов, их трудового, боевого и воинского долга.

«Каждый из нас, где бы он ни работал, какую бы должность ни занимал, в какой бы общественной организации ни состоял, — ответственен за судьбу России, её настоящее и будущее» — эти слова С.В. Елисеева стали объединяющими в работе форума для всех его участников.

В ходе работы форума проведены тематические секции: «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», «Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма» и «Миграционная ситуация. Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан». Кроме этого, с участием представителей из 7 субъектов Российской Федерации и городов Минск и Гомель Республики Беларусь была организована специальная секция (III Форум регионов-доноров первоначального населения Калининградской области «Народное единство») по тематике «Межрегиональное сотрудничество как фактор содействия историческому и этнокультурному просвещению жителей Калининградской области».

Культура народов России, проживающих на территории Калининградской области, была представлена на 12 «национальных» подворьях.

На пленарном заседании и секциях состоялся широкий обмен мнениями по практике применения на местах реализации государственной национальной политики Российской Федерации во многих сферах государственных, муниципальных и общественных отношений. По итогам форума приняты рекомендации, направленные на укрепление единства российской нации, сохранение и развитие российских духовно-нравственных ценностей, межнационального и межконфессионального согласия.





