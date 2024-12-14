Ведро поцелуев и эко-Яга: фонд «Милосердие» провёл благотворительный вечер

Фонд «Милосердие», оказывающий помощь детям с ортопедическими заболеваниями Калининградской области, собрал гостей на традиционном благотворительном вечере. 12 декабря в арт-пространстве «Заря» вновь звучали знакомые новогодние мелодии, а главное — детский смех.

Без чего мы не представляем себе Новый год? Без украшенной ёлки, вкусных угощений, ярких нарядов, весёлых песен, танцев и, конечно, подарков. По этому простому и проверенному временем «рецепту» организаторы вечера с любовью и заботой подготовили праздник для подопечных фонда.

Праздничное настроение окутывало гостей с самого порога «Зари». Дети с удовольствием позировали родителям и фотографам у ёлки, с любопытством разглядывали новогодний декор и нарядный зал, гадая, какие сюрпризы и чудеса ждут их на этот раз.

За музыкальную составляющую вечера отвечал проект «Культура». Музыканты исполнили волшебные новогодние мелодии из «Щелкунчика» и не только. Затем гостей приветствовала руководитель фонда Алла Дацышина:

«Этот зал наполнен теплом, добротой и искренними улыбками. Это место, где происходят настоящие чудеса благодаря вашим неравнодушным сердцам. Новый год — это время волшебства, время, когда мечты становятся ближе, а добрые дела наполняют наши дни смыслом. Сегодня, глядя на наших удивительных детей, я думаю о том, как многому они нас учат: вере, силе, терпению и, конечно, бесконечной радости жизни. Я хочу поблагодарить друзей, партнёров, сотрудников нашего фонда. Благодаря вам мы можем менять этот мир к лучшему. Ваше милосердие наполняет сердца верой в то, что чудеса возможны».


Порцию чудес и ярких впечатлений принёс в своём чемоданчике и фокусник Олег Зубков. Маленькие зрители подобрались поближе к сцене, но так и не смогли разгадать, как кубик Рубика сам собирается за секунду, а чёрно-белая раскраска становится цветной. Пару фокусов заготовили и ведущие, продемонстрировав, что исчезнуть за секунду может не только мячик или верёвочка, но и, к примеру, печенюшка.

Но и на этом чудеса в этот вечер не закончились. В зале оказался именинник — подопечный фонда. Виталик не только принимал поздравления со сцены, но и сам сделал подарок гостям, исполнив вместе с братом песню калининградского автора Сергея Ковалёва. «Он написал её специально для нас и про нас», — рассказали ребята.


Ну и какой же Новый год без сказки? Театр детского праздника «Невеличка» представил «Новогодний завет Морского царя». Малыши и взрослые наблюдали за тем, как Василиса Премудрая и Иван-дурак спасали планету от экологической катастрофы, вместе с ними преодолели «полосу препятствий» и даже насобирали целое ведро поцелуев от чар болотной колдуньи. Не остановил героев и сон-бульон от Бабы-Яги. Оказалось, что жительница избушки на курьих ножках вовсе не отрицательный персонаж, а самый настоящий эко-активист. Она напомнила ребятам, как важно соблюдать чистоту на пляжах.

Ну, а потом все дружно звали Деда Мороза и Снегурочку, которые устроили новогоднюю дискотеку и, конечно, пришли не с пустыми руками.

Фонд «Милосердие» был основан в 2017 году. Он работает с детьми с ортопедическим заболеваниями (ДЦП, аутизм), проживающими на территории Калининградской области. Цель фонда — построение системы медицинской, психологической и социальной помощи семьям подопечных, а также просвещение общества о заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Стать частью команды, помочь детям и узнать больше о фонде можно на сайте и в соцсетях «Милосердия».
www.милосердие.дети
vk.com/miloserdiekaliningrad


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